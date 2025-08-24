Pequeno grande detalhe

Em 2001, meu marido foi diagnosticado com câncer de intestino. Procurou um proctologista desconfiado que algo estava errado. A experiência do médico pesou, visto ter agilizado todo o processo antes mesmo da confirmação através dos exames de imagem e patológicos. Havia, em meio a outros, um pólipo maligno de 16mm na região sigmoide. Cirurgia bem-sucedida, seguida de um problema semanas depois que o levou ao uso de bolsa de colostomia por algum tempo. Não foi preciso rádio e quimioterapia, mas ainda exige exames periódicos sempre necessários independente do que se deu no passado.



Mês passado, fez colonoscopia. Observador de tudo a sua volta, engenheiro e professor universitário, mesmo aposentado, não deixa passar nada no que se refere à infraestrutura de obra civil e todos os detalhes que essa atividade exige. Mal sentou diante do médico responsável pelo procedimento chamou-lhe a atenção para um destes detalhes que mais o incomoda: a cor dos vasos sanitários. O médico perguntou como ele conseguiu, aos 41 anos de idade, identificar que havia algo errado no seu intestino, mesmo não tendo informações profundas sobre o complexo funcionamento desse órgão. “Fui salvo pela diligência e pelo encontro com pessoas certas, nos momentos certos”, respondeu.



Fato é que ele desenvolveu certo olhar clínico e crítico caracterizado pela mania de reparar todos os malfeitos nas edificações nas quais entra.



De forma irônica, diz que deve ser decorrente da obsessão compulsão que sempre o acompanha.

“Em uma das idas ao sanitário, percebi uma sútil borra de café escura nas fezes. Iniciou-se uma corrida contra o tempo, para que o CA não atravessasse a parede intestinal”, lembra.



Um detalhe sutil e muito frequentemente desprezado pode fazer a diferença entre ser diagnosticado a tempo ou tardiamente. O detalhe: o vaso sanitário que permitiu ver a borra era de esmalte branco. O encontro entre um cidadão obsessivo e um vaso branco foi fundamental.



A crítica fica para a indústria de sanitários que, preocupada com questões relativas à administração do seu negócio, às vezes se esquece de desenvolver políticas que levem à defesa da saúde dos usuários de seus produtos.



Lembrando que é fundamental desenvolver não apenas o olhar clínico e crítico, mas também buscar soluções simples e práticas para problemas de saúde pública. Pode parecer óbvio: um vaso sanitário branco facilita enormemente a identificação de sangue nas fezes. De certa forma, em nome da estética, a decoração às vezes convence a sociedade de que é melhor cobrir os vasos sanitários com cores capazes de disfarçar o aspecto grotesco dos dejetos humanos.

