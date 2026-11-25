Antes de ocuparmos qualquer posição de liderança, já aprendemos em casa como a autoridade é exercida: quem toma as decisões, quem pode discordar e como somos tratados quando contrariamos alguém. É nessa convivência que conhecemos os primeiros limites, construímos confiança e percebemos se podemos ser aceitos mesmo quando pensamos diferente. Anos depois, essas experiências podem influenciar a maneira como enfrentamos conflitos, assumimos responsabilidades e nos relacionamos com as pessoas que lideramos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



Uma equipe pode alcançar as metas por meses e, ainda assim, não saber o que fazer quando o chefe sai de férias. Ele aprova propostas, revisa detalhes e resolve dúvidas que os profissionais poderiam enfrentar sozinhos. Os resultados impressionam, mas a dependência cresce em silêncio.



Esse modo de liderar nem sempre nasce no trabalho. Alguém que cresceu ouvindo que discordar era desrespeito pode receber uma crítica como ofensa. Quem aprendeu a evitar discussões talvez adie uma conversa difícil. A infância não define o futuro, mas certos hábitos nos acompanham até que comecemos a percebê-los.



Em “Ordens do amor”, Bert Hellinger relata o caso de Hartmut, consultor de empresas que buscava compreender suas dificuldades nos relacionamentos. Hartmut contou que a mãe tentava moldá-lo à imagem do irmão dela. Durante uma constelação familiar, Hellinger interpretou que ele se identificava, sem perceber, com esse tio. Hartmut questionou a interpretação, pois não reconhecia nela o que havia vivido.



A conversa trouxe uma diferença importante: escolher alguém como exemplo é diferente de assumir, sem notar, o papel dessa pessoa. Essa segunda possibilidade era a leitura de Hellinger. Para ele, Hartmut não precisava mudar a família, mas rever a imagem que fazia dela. Ao final, o consultor relatou sentir-se renovado. O episódio deixa uma pergunta útil: quantas atitudes repetimos sem perceber de onde vieram?



A mesma pergunta cabe ao gestor que chama de cuidado a necessidade de controlar tudo. Ele confere cada decisão para evitar erros, talvez com a melhor das intenções. Aos poucos, porém, os profissionais deixam de propor caminhos próprios. Quem tem experiência se retrai; quem está começando perde a chance de aprender.



Essa dependência pode passar despercebida enquanto as entregas estão em dia. Mas basta o chefe se ausentar para surgir o problema: uma aprovação fica pendente, uma dúvida simples espera sua volta, uma decisão se arrasta. A empresa funciona, mas não consegue caminhar sem ele.



Também muda a forma como as pessoas conversam. Quando uma discordância provoca irritação, a equipe começa a esconder dúvidas e preocupações. Ninguém quer ser o portador de uma notícia ruim. Assim, os erros chegam tarde, os alertas se perdem e o gestor acaba decidindo sem ouvir o que mais precisava saber.



A individualização, descrita por Hellinger como o desprendimento de vínculos estreitos para alcançar relações mais amplas, permite outra reflexão. Podemos levar conosco o que aprendemos em casa sem reproduzir tudo. Quem cresceu sob rigidez pode aprender a cobrar sem humilhar. Quem evitava conflitos pode descobrir que uma conversa firme não precisa virar briga.



Não se trata de culpar os pais, nem de buscar na infância uma explicação para cada dificuldade. Trata-se de perceber a própria reação antes que ela se torne regra para todos. Um gestor pode ouvir uma objeção sem interromper, definir o que espera sem decidir cada passo e permitir que a equipe comunique erros antes que cresçam.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O sucesso de uma liderança está também em formar pessoas capazes de decidir, aprender e corrigir o rumo quando o dirigente não está presente. Se ninguém se sente à vontade para contrariá-lo, o que parecia um traço pessoal já virou um risco para o negócio.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.