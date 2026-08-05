Do Barreiro para o mundo: a coragem empreendedora de um pai

Em homenagem ao Dia dos Pais, contamos a história de Moacir Diniz Junior, que aprendeu a trabalhar muito antes de ingressar no universo empresarial. Criado no Barreiro, em Belo Horizonte, começou aos 11 anos a vender “chup-chup” e salgados para ajudar nas despesas de casa. Seu primeiro passo no empreendedorismo não nasceu de um plano de negócios, mas de uma necessidade concreta e da decisão de agir.

Foi nessa rotina de vendas que Moacir, ainda adolescente, teve os primeiros contatos com clientes, compromissos e resultados. Nas ruas do bairro onde cresceu, começou a desenvolver habilidades que mais tarde seriam importantes em sua atuação profissional: compreender as necessidades das pessoas, comunicar valor e conquistar confiança.

“Não espere para fazer; faça para ”, afirma Moacir. A frase sintetiza um princípio essencial do empreendedorismo: nem sempre o ponto de partida é definido pelos recursos disponíveis, mas pela capacidade de agir, aprender e construir soluções diante das limitações. Foi assim que ele começou, sem capital ou estrutura, utilizando o que estava ao seu alcance.

A iniciativa abriu o caminho, mas não eliminou os obstáculos. Entre as primeiras vendas e a consolidação empresarial, Moacir conciliou trabalho e estudo, enfrentou dificuldades financeiras, conflitos, ansiedade e medo. Um assalto intensificou a insegurança e, anos depois, a pandemia impôs ao negócio um dos períodos mais incertos de sua trajetória. Diante de cada desafio, precisou rever decisões, adaptar estratégias e seguir em frente, exercendo competências que transformaram a superação em aprendizado e fortaleceram sua atuação como empreendedor.

Essa capacidade de avançar também ganhou força nas alianças construídas ao longo do percurso. A parceria com Willian Miranda, amigo desde o ensino médio, nasceu durante uma conversa entre os dois e tornou-se fundamental para o crescimento do negócio. Moacir assumiu a área comercial e a formação de equipes, enquanto Willian se dedicou à inovação e ao desenvolvimento de produtos. A combinação dessas competências fortaleceu a relação da empresa com o mercado e ampliou sua capacidade de criar novas soluções.

A experiência da paternidade também aproxima os dois sócios para além do ambiente empresarial. Pai e dedicado à família, Willian encontra nela uma de suas principais referências. Para ambos, empreender significa além de construir uma empresa, mas sim assumir responsabilidades, cuidar daqueles que amam e deixar aos filhos um exemplo de trabalho e perseverança.

Enquanto a parceria impulsionava o empreendimento, a família permanecia como base e propósito na trajetória de Moacir. Esposo de Ysnara Diniz e pai de Arthur, Layza e Eyshila, ele encontrou no trabalho uma forma de cuidar, oferecer segurança e transmitir aos filhos os valores que orientaram sua própria história.

No Dia dos Pais, essa relação adquire um significado particular. Na vida de Moacir, a paternidade manifesta-se na presença, nas escolhas cotidianas e no exemplo. Trabalho, iniciativa e responsabilidade atravessam, assim, o ambiente profissional e alcançam sua experiência como pai e homem de família.

Esse compromisso com o futuro não permaneceu restrito à própria casa. Com o crescimento do empreendimento, o impacto do trabalho ultrapassou a vida de seus fundadores. A geração de empregos, a formação de profissionais e o desenvolvimento de soluções para a saúde e o bem-estar ampliaram seu alcance. Assim, a iniciativa do adolescente que vendia chup-chup e salgados no Barreiro transformou-se em uma rede de renda, conhecimento, cuidado e oportunidades.

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Do adolescente que trabalhava para ajudar em casa ao pai comprometido com o futuro da família, Moacir transformou necessidade em iniciativa e trabalho em oportunidade. Sua maior realização não está apenas no empreendimento que construiu, mas nos valores transmitidos aos seus filhos e nas possibilidades criadas para tantas outras famílias

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.