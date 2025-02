Impacto psicológico de uma gravidez não planejada

SIGA NO

Mestra em Sexologia Clínica pela ISEP MADRID, especialista em Disfunções Sexuais Masculinas e criadora do Método HES - Homens Emocionalmente Sanados

Com a chegada do carnaval, festas e momentos de descontração se tornam frequentes. No entanto, é fundamental lembrar que por trás de cada decisão existe a possibilidade de consequências duradouras e, muitas vezes, irreversíveis. Optar por relações sexuais sem preservativo pode parecer um ato impulsivo e momentâneo, mas pode abrir portas para desafios inesperados, como uma gravidez não planejada ou a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Além dos aspectos mais conhecidos, como mudanças imediatas na rotina, uma gravidez não planejada pode gerar impactos profundos no campo emocional e psicológico, tanto para os pais quanto para o bebê.

O impacto emocional

Imagine a situação: um filho que nasce com problemas de saúde graves, necessitando de cuidados constantes, noites em hospitais e gerando preocupações emocionais e financeiras. Muitas vezes, esses desafios vêm acompanhados de sentimentos de rejeição, frustração e até abandono, o que pode afetar tanto os pais quanto a criança.

No livro "O corpo guarda as marcas", Bessel Van Der Kolk, um dos maiores especialistas em trauma, explica que emoções como rejeição materna podem alterar significativamente o desenvolvimento cerebral do bebê. Segundo ele, o trauma emocional vivido pela mãe pode impactar regiões do cérebro relacionadas à regulação emocional e ao comportamento social da criança. O resultado? O bebê pode desenvolver uma sensação de medo constante, que pode desencadear problemas emocionais e até doenças psicossomáticas ao longo da vida.

Estresse na gravidez

Pesquisas reforçam o impacto que o ambiente emocional da gestante exerce sobre o feto. Um estudo conduzido por Michael Meaney, neurocientista da Universidade McGill, no Canadá, revelou que altos níveis de estresse materno durante a gestação podem alterar a estrutura cerebral do feto. Meaney concluiu que esse tipo de estresse aumenta a propensão da criança a desenvolver distúrbios emocionais e comportamentais no futuro.

Essas descobertas deixam claro que o impacto de uma gravidez não planejada vai muito além das questões práticas e financeiras, influenciando diretamente na saúde mental e emocional de todos os envolvidos.

A visão do especialista

Em entrevista, Ricardo Pádua, renomado urologista de Belo Horizonte, enfatiza: “Muitos homens relatam arrependimentos por decisões tomadas no calor do momento, guiados apenas pelas emoções”.

É essencial que os homens desenvolvam força emocional e planejem o futuro. O uso do preservativo continua sendo a forma mais eficaz de prevenir doenças e uma gravidez não planejada. “Os homens gostariam de ter escolhido, com calma e propósito, a mãe de seus filhos. Uma decisão precipitada pode trazer consequências que durarão por toda a vida.”

Planejamento familiar

Criar um filho emocionalmente saudável exige mais do que recursos materiais; é necessário amor, acolhimento e responsabilidade consciente. Um filho não é apenas uma extensão de seus pais, mas um ser humano que precisará de cuidado constante para se desenvolver saudável.

Se você enfrenta desafios financeiros ou emocionais, busque apoio antes de tomar uma decisão tão significativa. Ter um filho é uma das maiores bênçãos da vida, mas exige planejamento, maturidade emocional e uma base sólida para oferecer a segurança e o amor que a criança merece.

“Escolha com sabedoria. Construa sua família ao lado de uma parceira que compartilhe seus valores e propósitos, não por impulso ou influência de circunstâncias passageiras. Como bem lembra Ricardo Pádua: "Pense no futuro, proteja sua saúde emocional e tome decisões conscientes. Um filho precisa ser desejado, planejado e acolhido com todo o amor e responsabilidade que essa jornada exige. Não permita que o prazer momentâneo domine suas escolhas; priorize a prevenção e o cuidado".