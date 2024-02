Para muitos, a psicologia humana é um assunto incompreensível. A libido da mulher por exemplo foi estudada por muitos profissionais da psicanálise. Baseado nos estudos de Jung, a libido e segurança tem uma grande interação.

Para Carl Jung é muito mais do que a interação sexual. É profundamente entrelaçada com questões de segurança emocional e psicológica, a libido desempenha um papel fundamental na formação de nossas experiências íntimas e conexões interpessoais.

Em suas pesquisas, Jung afirma que a libido abrange uma gama de impulsos e energias psíquicas que influenciam nossa busca por intimidade, prazer e conexão. No centro dessa dinâmica está a busca por segurança, um componente fundamental da experiência humana.

Desde os primeiros estágios da vida, somos ensinados a buscar segurança em nossas relações interpessoais. Carl Jung afirma que a sensação de segurança emocional fornece uma base sólida para a expressão saudável da libido e quando nos sentimos seguros em um relacionamento, somos mais propensos a abrir-nos emocionalmente e a compartilhar nossos desejos e fantasias mais profundos.

Na busca por uma vida sexual satisfatória, a segurança emocional emerge como um fator essencial para a mulher. Quando o homem compreende que a sensação de segurança influencia profundamente no desejo sexual da mulher, a paixão não se apaga e a intimidade do casal se transforma.

Para muitas mulheres, a libido está intimamente ligada à sensação de segurança emocional. Quando se sentem seguras são capazes de confiar em seus parceiros e expressar suas necessidades sem medo de julgamento ou rejeição, são mais propensas a se sentirem confortáveis e abertas à intimidade sexual e a procurar mais seus parceiros sexuais.

A segurança emocional também é responsável pela diminuição da ansiedade e do estresse, fatores que podem inibir o desejo sexual da mulher. Quando as mulheres se sentem seguras e apoiadas em seus relacionamentos, são capazes de relaxar e se entregarem ao prazer, tendo mais facilidade de lubrificação e chegarem ao orgasmo.

Apesar dos desafios, existem estratégias eficazes para cultivar a segurança emocional e aumentar a libido da mulher.

A primeira estratégia: o homem se preocupar com o sentimento de segurança da mulher, perguntar a ela quais são suas necessidades, medos, inseguranças e acolher seus sentimentos.

A segunda estratégia: comunicação aberta sem crítica. Quando o homem demonstra maturidade emocional, fortalece a confiança, a moeda universal para qualquer relacionamento.

A terceira estratégia: empatia. A mulher tende a ser mais empática pelo fato de que desde criança as meninas muitas vezes são encorajadas a expressar suas emoções, compartilhar e se conectar com os outros, enquanto os meninos são frequentemente incentivados a serem fortes, corajosos e a reprimir suas emoções. Essa socialização pode levar as mulheres a desenvolver habilidades emocionais e empáticas de forma mais proeminente do que os homens. Incluindo variações nos níveis hormonais, podem influenciar a maneira como homens e mulheres processam emoções. Por exemplo, a ocitocina, muitas vezes referida como o "hormônio do amor", é associada a comportamentos sociais, empatia e apego emocional, e as mulheres tendem a ter níveis mais altos dessa substância em comparação aos homens. A reciprocidade é uma necessidade do ser humano, ou seja, ela gosta de demonstrar empatia e precisa que o outro seja empático com ela.

Enquanto o homem não assumir essas três estratégias a mulher terá dificuldade em confiar, se abrir intensamente e procurar sexo. Os homens que reclamam que as mulheres não os procuram na intimidade sexual são aqueles que não aderiram às três estratégias no relacionamento. A partir de hoje muitos relacionamentos serão transformados.