Você sabe da importância de quebrar os estereótipos de gênero e promover uma visão mais ampla e inclusiva da masculinidade? A paternidade é capaz de expressar a masculinidade e permitir a realização do homem como pessoa. Cuidar de um ser humano é uma tarefa divina. De acordo com a psicanálise, a energia masculina pode estimular os filhos a irem em busca dos seus sonhos, enfrentar desafios, buscar por sobrevivência, proteger, trazer segurança para a família, ou seja, ser a luz e o guia.

CRESCENDO COMO PAI

É preciso aceitar e entender as mudanças quando nos tornamos pais. Há uma série de mudanças que ocorrem em nossas vidas, desde a rotina diária até o nosso comportamento e prioridades. Antes de ser pai, tenha consciência que sua rotina irá mudar e você nunca saberá se está realmente preparado para os desafios.Ser pai, a experiência que você ainda não vivenciou, requer uma maturidade emocional para aceitar as mudanças e desafios que estão por vir. Esteja aberto a novos aprendizados, para se adaptar e aprender ao longo do caminho e aprenda com os erros. Aceite as mudanças e entenda que elas fazem parte da sua jornada como pai.

DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Desafios inevitavelmente surgirão na jornada da paternidade. Desde as incertezas sobre a criação dos filhos até as mudanças na vida profissional. A resistência torna-se uma habilidade essencial e os desafios são oportunidades de aprendizado e crescimento. Ao longo da vida como pai, você se sentirá cada vez mais confiante e os vínculos com seus filhos serão ampliados.

A paternidade não é apenas sobre estar presente fisicamente, mas também envolver-se ativamente na educação dos filhos. Participar do desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças não só enriquece a experiência de paternidade, mas também estabelece uma base sólida para o futuro dos filhos.



Envolva-se ativamente na criação dos filhos, a paternidade ativa e compartilhada é fundamental para lidar com todas as mudanças. Seja presente na vida do seu filho, participe ativamente de suas tarefas diárias, desde a troca de fraldas até a hora de dormir.



É essencial na vida dos filhos que os pais participem ativamente, dividindo as tarefas, dividindo as responsabilidades, atenção e cuidado. Isso ajuda a fortalecer o vínculo com seu filho e mostra valores a ele.

O apresentador e escritor Marcos Mion, autor do livro Pai de Menina. da Editora Academia, compartilha reflexões, experiências e aprendizados ao longo de sua jornada como pai. Ele discute a importância de estar presente na vida dos filhos, participar ativamente em suas rotinas diárias e como isso influencia o desenvolvimento saudável das crianças. Além disso, Mion destaca como a paternidade ativa contribui para uma relação mais igualitária entre pais e mães, promovendo uma visão mais justa na criação dos filhos.

Não tenha medo de pedir ajuda e buscar suporte quando necessário para familiares, amigos ou grupos de apoio. Ter uma rede próxima dará forças para lidar com os desafios da paternidade porque compartilhar experiências e ouvir conselhos de outros pais pode fazer uma grande diferença em sua vida.



Em meio às demandas da paternidade, muitos pais negligenciam o autocuidado. No entanto, reservar tempo para si mesmo precisa fazer parte da sua rotina. Seja através de exercícios, cultivo de hobbies como escutar música ou momentos de tranquilidade, o autocuidado não apenas rejuvenesce os pais, mas também fortalece a sua capacidade de lidar com as demandas diárias.



Esteja bem, assim poderá cuidar melhor dos filhos!