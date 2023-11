No contexto da saúde sexual, é preciso considerar a influência significativa da alimentação na produção de testosterona e qualidade de vida. Esse fator afeta homens e mulheres.

O nutricionista Guilherme da Matta (CRN/MG 6404) afirma “que alguns hábitos e fatores alimentares prejudicam a saúde sexual. A constatação está baseada em pesquisas e experiências em meus 15 anos de atuação. Carboidratos refinados, gorduras trans e saturadas, excesso de gordura corporal, restrições calóricas extremas, dietas restritivas e jejuns prolongados estão entre os vilões que reduzem os níveis de testosterona, comprometendo o bem-estar sexual”.



Guilherme reforça explicando cada um deles separadamente:



Gordura corporal

Entre os principais fatores que reduzem a produção de testosterona está o excesso de gordura corporal. Quando acumula gordura, o organismo sofre uma inflamação nas células que suprime a testosterona e reduz a quantidade de diversos hormônios responsáveis por regular o metabolismo, criando uma condição desfavorável para a função sexual.



Carboidratos refinados

Os carboidratos refinados também estão diretamente associados ao aumento da inflamação, prejudicando a vida sexual. É que esse tipo de carboidrato estimula a produção de insulina (substância que contribui para aumentar o processo inflamatório). Portanto, lanches açucarados, pão branco e bebidas adocicadas pertencem à categoria de alimentos que devem ser consumidos com moderação.



Gorduras trans e saturadas

Outro grupo marcado pelo seu alto potencial inflamatório são os alimentos com excesso de gorduras. Os alimentos processados e as frituras estão entre os ricos em gorduras trans. Já as gorduras saturadas são abundantes na carne vermelha, no bacon e em cremes pesados. Logo, uma dieta rica em gorduras trans e saturadas pode afetar negativamente a saúde sexual, diminuindo o equilíbrio hormonal e o bem-estar geral.



Restrições calóricas extremas, dietas restritivas e jejuns prolongados

Esses hábitos severos e contínuos podem causar um impacto direto na produção e na ação de vários hormônios, incluindo a testosterona. É comum essas práticas reduzirem o metabolismo basal do organismo. A sensível queda nos níveis de energia e na disposição reduzem o desejo e comprometem o desempenho sexual. Quem escolhe esse caminho pode até reduzir o peso e obter um ganho estético em pouco tempo, mas acaba prejudicando a saúde sexual e a vitalidade geral a longo prazo, sem falar nos riscos da anorexia.

Saúde sexual

“A ligação entre escolhas alimentares e saúde sexual é inegável. Sua rotina define o sucesso em suas relações sexuais. Não é somente a alimentação que vai oferecer todo o benefício. É preciso combinar nutrição adequada e atividades físicas para manter um equilíbrio na produção de testosterona e outros benefícios. Adotar práticas de vida saudável traz enormes ganhos à saúde cardiovascular, controla o peso corporal, aumenta o metabolismo, reduz o estresse, melhora a qualidade do sono, eleva os níveis de energia, combate a sensação de fadiga, reforça o sistema imunológico, reduz o risco de doenças crônicas, além de aumentar a flexibilidade e o equilíbrio corporal, dessa forma você evita diversas consequências comuns em uma vida sedentária”, acrescenta Guilherme.



Portanto, equilibrar a alimentação, a prática de exercícios físicos, a escolha de hábitos saudáveis e consultar um nutricionista para obter um plano alimentar ideal são medidas que podem levar seu estilo de vida a outro patamar, e, consequentemente, com mais satisfação em suas relações sexuais.