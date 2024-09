O técnico Tite é uma das maiores vergonhas nacionais. Depois de deixar a Seleção Brasileira, terra arrasada em duas Copas do Mundo, sendo eliminado por seleções de segunda linha do futebol mundial, está arrasando com o “bilionário” Flamengo, que fatura R$ 1,6 bilhão por ano e tem uma folha anual de R$ 500 milhões. O clube contrata quem ele pede, mas o time está mal há um ano, desde que esse fraco treinador assumiu. Com o mesmo discurso “pastoral”, continua a ser o “encantador de serpentes”, com uma legião de baba-ovos ao seu redor, pseudos jornalistas que têm medo de fazer a pergunta certa. Tite rebaixou o Atlético, arrasou com o sonho do hexa da torcida brasileira e só teve uma boa passagem pelo Corinthians, onde declarou seu amor ao PT e ao atual presidente, seu “amiguinho”. Realmente, um técnico desses não poderia dar certo mesmo. Segue os passos do país, sem rumo e desgovernado por um presidente que saiu da cadeia para dirigir a nação. A torcida gostaria de ver o português Luiz Castro no comando do time.

“Tomar caju”

Antes, durante e depois da derrota para o Peñarol, que eu cantei que aconteceria, a torcida do Flamengo perdeu a paciência e mandou Tite “tomar Caju, exigindo sua demissão. Rodolfo Landim e sua trupe são covardes e não têm coragem de mandar esse péssimo técnico embora, e nem Tite vai pedir demissão, pois ganha uma fortuna por mês, e ainda pôs o “Titinho”, seu filho, para ser auxiliar. O Flamengo sustenta toda a família dele. Na entrevista coletiva, disse que ficou “magoado com os xingamentos”, mas que entende o torcedor. Ora, Tite, você está há um ano no Flamengo, disse que poderíamos chamá-lo de “mentiroso em sem palavra”, caso assumisse um time em 2023, e você assumiu o Flamengo. Até aqui, com péssimos jogos e um time sem corpo, alma, tática ou comprometimento. O torcedor tem o direito de xingar, na arquibancada, e sua demissão será iminente. Seu discurso só engana os puxa-sacos, pois profissionais sérios, sabem muito bem o quão fraco você é.

Cabuloso nas semifinais

O Cruzeiro fez um belo primeiro tempo contra o Libertad, em Assunção, e está na semifinal da Copa Sul-Americana. Sei que haverá o jogo de volta, quinta, no Mineirão, mas o time paraguaio é fraquíssimo, e se o time azul jogar o que sabe vai golear. Na quinta-feira, perdeu uns três gols incríveis, mas nada que tenha abalado a classificação. Agora é esperar o adversário. Aposto numa final com o Corinthians, caso avance. Porém, é preciso registrar que Matheus Pereira, cérebro da equipe e de muita qualidade, não está jogando nada. Está cheio de “caras e bocas” no gramado, e tem sido um jogador a menos. Seabra precisa treiná-lo melhor, e exigir que ele se esforce mais e entre no ritmo dos demais jogadores. Ele não é um Alex Talento ou Zidane, como imagina. Está longe disso. Tem que justificar a fama de melhor jogador da equipe e o salário que ganha. Estamos chegando na reta decisiva das competições, e um jogador da qualidade dele não pode ficar jogando essa bolinha de “ping-pong”. Se não está bem, que vá para o banco, pois ninguém é insubstituível. Destaco sua qualidade, mas tem que justificar em campo.

Milito está equivocado

O técnico, Gabriel Milito, deu entrevista, após a derrota para o Fluminense, dizendo que “Bernard fez um belo jogo e marcou bem”. Ora, meus amigos e minhas amigas, Bernard foi contratado para fazer gols e dar assistência e não para marcar. Não tem jogado absolutamente nada, e com ele, o Galo joga com um homem a menos. Se Milito fosse um técnico coerente, o colocaria para treinar mais e ficar no banco. Até hoje, em 16 partidas, não justificou sua contratação. Mas, cá pra nós, Bernard, sempre foi um jogador limitado, que tem de acender uma vela para R10, todos os dias, pois foi graças ao craque que ele se consagrou na Libertadores de 2013 e ganhou contrato na Europa. Pela bolinha que está jogando, e pelo salário que tem, Bernard deveria estar jogando muito mais. Claro que não é só ele. O time é mediano, mas os dirigentes acham que é a “oitava maravilha do mundo”. Dá para ganhar do Fluminense e avançar, mas somente Hulk não dará conta do recado. É preciso um futebol melhor e jogadores mais comprometidos. O Atlético, assim como a maioria dos times do Brasil, é bem mediano, inclusive o Flamengo, do péssimo Tite.