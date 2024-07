O Brasil, do meio-campista Lucas Paquetá, finalizou a fase de classificação da Copa América com o empate por 1 a 1 com a Colômbia

Nunca imaginei que o Brasil seria “zebra”, em caso de vitória, mas esta noite, o grande favorito é o Uruguai, que tem mais time, mais grupo, mais qualidade e mais treinador que o time brasileiro. Me arrisco a dizer que com Marcelo Bielsa, o time uruguaio pratica o melhor futebol do mundo, pelo que tenho visto das seleções da Europa e aqui mesmo na Copa América. A Argentina, atual campeã da competição e mundial, se classificou nas penalidades, depois de empate com o Equador, e não está no nível em que estava na Copa do Catar, mas é sempre uma potência no futebol. O time brasileiro não engrenou. Dois empates e uma vitória sobre o fraquíssimo Paraguai. Sendo que um empate foi contra a inexpressiva Costa Rica. Hoje é mata-mata, quem perder volta para casa mais cedo. Gostaria muito de acreditar que Vini Júnior, Rodrygo e Endrick possam começar juntos e que desbanquem o Uruguai, mas não posso afirmar isso. Se eu tivesse que colocar minhas fichas numa aposta, poria 80% nos uruguaios e 20% no Brasil, isso por causa da nossa história gloriosa, pois se fosse pelo futebol apresentado até aqui, eu não deveria por nem um centavo no nosso time.

Que tristeza saber disso. Nosso temido time já não mete medo nem nas seleções mais fracas. Claro que é preciso levar em conta que Brasil x Uruguai é um clássico do futebol mundial, e pode até haver alguma surpresa. Porém, sempre fomos favoritos e esse favoritismo mudou de lado. Dorival Júnior está iniciando um trabalho de renovação, mas ao ficar refém de Alisson, Danilo e Marquinhos, fantasmas das últimas eliminações da Seleção Brasileira, com o péssimo Tite, ele mostra que está fazendo o mesmo que seu antecessor. A teimosia em não por Endrick como titular é outra decepção. O Brasil inteiro quer Endrick ao lado de Rodrygo e Vini Júnior, menos Dorival. Citei outro dia o caso de Lamine Yamal, que aos 16 anos é titular e um dos principais jogadores da Espanha e do Barcelona. Que medo é esse, Dorival? Endrick fez gol na Inglaterra, em Wembley, e na própria Espanha, no Santiago Bernabéu. O garoto já mostou talento e personalidade. Esse Raphinha é um foguete molhado.

Ganhar a Copa América nunca encantou o povo brasileiro. O que nós queremos é ver um time bem montado, competitivo e com a qualidade técnica, que sempre foi a nossa marca. Se jogarmos bem e perdermos, garanto que não haverá críticas ferrenhas. Porém, se perdermos jogando esse futebol feio dos últimos jogos, com certeza pedirão a cabeça de Dorival. Eu apostaria num trabalho de renovação total até 2026, para dar experiência aos garotos, para que estejam prontos para 2030. Não ganharemos o Mundial de 2026, estamos atrás até de seleções de segunda linha da Europa. Dinamarca, Eslováquia e até a Geórgia têm mais organização tática do que a gente. Pobre Brasil, maltratado em todos os segmentos, e agora também no futebol. Eu não acredito mais na Seleção Brasileira, e você?

“O jeitinho brasileiro”

O Flamengo acena com a possibilidade de repatriar Lucas Paquetá. O West Ham só admite vendê-lo para não tomar um prejuízo maior. Tudo isso porque Paquetá poderá ser condenado, caso seja comprovada sua participação no esquema de levar cartões para favorecer apostadores de sua cidade natal. Vale lembrar que ele foi investigado pela Federação Inglesa por 9 meses e denunciado, o que mostra que os ingleses devem ter provas robustas. Se realmente for condenado, a Federação Inglesa vai pedir o banimento dele do futebol. Vale lembrar que esse banimento seria para todos os países e ele não poderia jogar mais futebol em lugar nenhum do planeta. Será que o Brasil concorda com falcatruas no esporte?

Quando o Flamengo fala em repatriá-lo, está dizendo que se ele for punido na Inglaterra, por um erro gravíssimo, encontrará amparo onde foi criado. O tal “jeitinho brasileiro”. Só que isso não vai colar. Recentemente, um jogador que participou do esquema de apostas, levando um cartão amarelo, pegou 10 anos de punição. Ele mesmo declarou que espera que Paquetá pegue “40 anos, pois teria participado de um esquema para levar quatro cartões em quatro jogos”. Realmente, a gente fica envergonhado ao perceber que nosso país, em vez de concordar com a punição, caso aconteça, tenta aliviar o “réu”. E para piorar, Paquetá está disputando a Copa América, representando o Brasil, como se nada estivesse acontecendo. Realmente, uma vergonha! Vale lembrar que Paquetá ainda não foi condenado, mas também não foi inocentado.