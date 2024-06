O torcedor do Cruzeiro pediu, desde 2021, quando o Cruzeiro virou SAF, para Pedro Lourenço assumir as ações do clube, por perceber nele um grande investidor e, acima de tudo, um dos mais apaixonados torcedores. Pedrinho, que já havia salvado o Cruzeiro de fechar as portas, pondo até comida na mesa dos jogadores, pagando salários e dando publicidade, resolveu aportar R$ 100 milhões na SAF de Ronaldo, adquirindo 20%. O Fenômeno, que foi um gênio dos gramados, mas que não era tão bom como gestor, sentiu a força da China Azul e pediu para sair. Pedrinho, então, comprou os outros 70% e decidiu fazer o Cruzeiro voltar ao seu patamar. Para isso, está investindo na formação de um time jovem, mas com qualidade e possibilidade de brigar até pela taça. Pedrinho conhece a história do clube, sorriu e chorou com conquistas e derrotas, e sabe exatamente o que o torcedor deseja: taças e títulos. Simples assim. Ronaldo quis o Cruzeiro para ganhar dinheiro, e ganhou muito. Pedro quer o clube estável financeiramente, mas não quer lucros e sim troféus. Essa é a grande diferença de uma gestão para a outra.

Seabra faz grande trabalho

O Cruzeiro está entre os ponteiros do Brasileirão, com um jogo a menos de 17 pontos. O time, que considero melhor que o do ano passado, mas não é isso tudo, ainda não pode contar com Cássio, João Marcelo, Peralta, Lautaro Diáz e Kaio Jorge, que só poderão ser inscritos na janela de julho. Alexandre Mattos está na Europa, buscando Matheus Henrique, que jogava muito no Grêmio, e talvez traga uma grande surpresa, além dele. Quero aqui enaltecer o trabalho do jovem Fernando Seabra, contestado por alguns, mas que tem ajustado o time e conquistado pontos importantes. É preciso que o torcedor dê a ele um voto de confiança e apoio. Sem os contratados, tem conseguido manter o Cruzeiro entre os ponteiros, imaginem quando tiver os reforços à disposição? Vamos parar de achar que somente os técnicos estrangeiros prestam. Se não dermos oportunidades à nova geração, nunca mais formaremos ninguém. Seabra está à altura de dirigir o gigante Cruzeiro, e mostra isso a cada partida. Time mediano, mais equilibrado em todos os setores.

Mbappé x Messi

O craque francês declarou que as Eliminatórias Europeias são mais difíceis que as da América do Sul, e que a Eurocopa tem o peso de uma Copa do Mundo, sem Brasil e Argentina. Ele não está errado. A Argentina é a atual campeã do mundo, justamente em cima da França, mas Mbappé falou só verdades. Quando a Copa do Mundo era disputada por 16 seleções, tinha só clássicos. A Fifa aumentou para 24 seleções e a coisa ficou suportável. Com 32 equipes, o nível técnico caiu de forma assustadora e temos no máximo uns quatro grandes jogos. Agora, com 48 seleções, em 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, vamos perceber um nível técnico ainda pior. A quantificação não deveria se sobrepor a qualificação. Messi tirou “onda” porque é o atual campeão do mundo, mas quem acompanha o futebol europeu sabe muito bem que o Velho Mundo está anos luz à frente da América do Sul. Pelo visto, será muito difícil, depois que Messi parar, ter outra seleção sul-americana campeã do mundo. Embora Brasil, Argentina e Uruguai somem 10 taças do mundo, já não somos os mesmos.

Um tiro no pé

A campanha publicitária de Ronaldinho Gaúcho e Rexona pegou muito mal entre os jogadores e comissão técnica da Seleção Brasileira. A peça publicitária saiu como um tiro no pé, quando as pessoas viram R10 falar mal do time canarinho. Eu comentei a notícia e liguei para o Bruxo e seu irmão, Assis, ainda no sábado, pela manhã, e dei em primeira mão, no meu Instagram, que se tratava de uma campanha de um desodorante. Campanha equivocada e péssima, pois ninguém entendeu nada. Assis me disse que R10 é um eterno apaixonado pela Seleção Brasileira e que jamais falaria aquilo que falou: “a fala é do povo brasileiro, dita por ele, mas, apenas uma peça publicitária”, disse. Vamos falar a verdade: Ronaldinho Gaúcho não mentiu. Aquilo que ele falou é realmente o que pensa o povo brasileiro: “um time sem raça, sem vontade, sem qualidade e sem alma”. Mas que a campanha foi um desastre, com certeza foi. Eu nunca usei o tal Rexona, e você?