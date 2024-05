Os que pensavam que o Cruzeiro estava morto se enganaram redondamente. É bem verdade que nas mãos de Ronaldo o time brigaria para não cair, pois o ex-atacante não tinha dinheiro para investir em contratações que recolocassem o time azul no caminho das taças. Mas em pouco tempo, tudo mudou. O dono agora se chama Pedro Lourenço, bilionário e apaixonado pelo clube, que vai forte ao mercado, junto com seu filho, Pedro Júnior, e com Edu Dracena.

O primeiro reforço chegou e agradou 100% da China Azul. Os mais de 14 milhões de torcedores espalhados pelo mundo vibraram com a chegada do novo “Paredão Azul”. A possibilidade da chegada do zagueiro Mina e de um atacante – o Cruzeiro já teria feito proposta por Gabigol – entusiasma ainda mais.

Ninguém vai querer Gabigol para casar com a própria filha, mas para fazer gols não vejo outro melhor. Marcou quatro vezes em decisões de Libertadores, dando dois títulos ao Flamengo, além de dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Recopas e duas Supercopas. O investimento do Flamengo nele está mais do que pago.

Com as partes em litígio, o rubro-negro não deverá criar problemas e quer se livrar do jogador agora. Como o contrato vence em dezembro e não será renovado, ele ficará livre para assinar com quem quiser. E vale lembrar que irá para qualquer clube só pelo salário.

“Ah, mas o salário dele é alto.” Sim. Mas se você não precisa comprar, fica tudo mais fácil. O importante é ver o Cruzeiro pensando grande, voltando a almejar a conquista de taças, e essa é uma determinação de Pedrinho.

Claro que ele vai cuidar da casa, financeiramente. Como grande gestor, saberá equacionar os problemas financeiros, resolvendo a dívida em alguns anos. Com a recuperação judicial, o clube já reduziu em R$ 600 milhões sua dívida, e o caminho está aberto para que o Cruzeiro se reerga nesse quesito.

Se antes o projeto era apenas figurar nas competições, agora o Cruzeiro volta ao seu patamar, buscando taças, que é o DNA dessa equipe, desse clube, que divulga Minas Gerais para o Brasil e para o mundo há décadas. Os títulos conquistados falam por si só e “contra fatos não há argumentos”. Só tem história quem pode contar e, no futebol, a história é contada por taças conquistadas. No estado de Minas Gerais, ninguém tem mais do que o Gigante Azul.

O torcedor voltou a sorrir, andando pelas ruas de BH com sua camisa. Não tenho dúvida de que a cada jogo do Cruzeiro o Mineirão terá mais de 60 mil pagantes. E vale lembrar o objetivo de chegar a 200 mil sócios-torcedores este ano. Tenho certeza de que a China Azul vai dizer sim.

É importante o Cruzeiro se manter entre os ponteiros e não perder contato com o pelotão da frente, para quando chegar em julho e os reforços tiverem condições de jogo, possa realmente brigar pela taça do Brasileirão. Não tem que pensar em se classificar apenas para a Libertadores. Tem que sonhar alto e sonhar alto significa vislumbrar a possibilidade de título.

Com os reforços pretendidos, caso se confirmem, o Cruzeiro não estará abaixo nem de Flamengo, nem de Palmeiras, considerados os melhores times do futebol brasileiro. É o Cruzeiro voltando ao seu patamar e sendo notícia no Brasil e no mundo. Vejam o que uma gestão séria, transparente e competente é capaz de fazer. Em menos de dois meses o Cruzeiro sai da água para o vinho e deixa a China Azul em êxtase!