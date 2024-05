O Atlético firmou acordo para quitar a dívida de direitos de imagem do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, cerca de R$ 4 milhões. Vale lembrar que R10 foi a maior contratação da história do clube, realizada pelo então presidente Alexandre Kalil, e o atleta mudou o Galo de patamar. Se até a sua chegada, o time não ganhava taças importantes, ele mudou a história, principalmente com a conquista da Libertadores. Lembro-me no dia em que ele chegou e fui ao CT do Galo fazer uma entrevista exclusiva para o meu programa, Alterosa no Ataque. Amigo de longa data, ele me deixou à vontade e numa das questões eu disse: “Ronaldo, como o chamo, você não tem a Copa Libertadores e nem tampouco o Galo. Você veio para mudar esse quadro? Então ele respondeu. “Se não tem a Libertadores, terá, vim aqui pra ganhar”. E ganhou com aquele timaço que tinha simplesmente Bernard, Ronaldinho, Tardelli e Jô, talvez um dos melhores ataques da história do Atlético. Nada mais justo que o clube pague tudo o que deve ao ídolo, que tem um amor grande pelo Atlético. Recentemente, em conversa com ele, aqui em Miami – ele é meu vizinho –, me disse que virou um torcedor do clube alvinegro. Isso não é novidade. No Atlético, eles entram como jogadores a saem como torcedores.

Milito pés no chão

O técnico Gabriel Milito, que chegou como desconhecido e está sendo elogiado por seu belíssimo trabalho à frente do Galo, em tão pouco tempo, tem os pés no chão. Com 100% de aproveitamento na Libertadores, já é apontado como um dos possíveis finalistas da competição, mas ele sabe que a coisa não funciona assim. Como diz meu amigo e narrador João Guilherme, da Paramount, “a Libertadores é uma competição traiçoeira, e no mata-mata é que a coisa complica.” Já vimos equipes com aproveitamento extraordinário caírem nas oitavas de final. O Flamengo mesmo, ano passado, caiu para o Olímpia nessa fase. O futebol que o Galo vem jogando permite ao seu torcedor sonhar alto e pensar no bicampeonato. Por que não? É um direito de cada torcedor projetar uma possível conquista e, cá pra nós, com 12 jogos, Milito mudou o time da água para o vinho, mostrando a decadência de Felipão, imaginem o que não fará até novembro, data da final da competição. Mas, é bom lembrar, sempre com os pés no chão. O trabalho de Milito até aqui é excepcional.



Morrer abraçado com Tite

Uma fonte do Flamengo me garante que mesmo que o rubro-negro seja eliminado na fase de grupos da Libertadores, o presidente Rodolfo Landim e sua trupe não vão demitir o treinador. Landim vai morrer abraçado com Tite, pois fizeram uma grande amizade quando o presidente do Flamengo foi o chefe da delegação na Copa do Catar e se aproximou do treinador. O problema será encarar a ira da torcida, que já declarou guerra ao fraco treinador. E os jogadores já não falam a mesma língua dele, principalmente depois do desembarque de quarta-feira, vindos do Chile, quando o grupo foi xingado por torcedores, no aeroporto do Galeão, e Tite se escondeu, saindo por outra porta, distante dos torcedores. Tite é o comandante que sempre abandona o barco. Fez isso com a Seleção, no Catar, quando fomos eliminados. Se escondeu no vestiário e não consolou seus comandados. Vamos ver até onde vai o amor de Landim e Tite. Pedir demissão, ele não pedirá, pois não vai abrir mão da multa milionária. Mais uma da péssima gestão Landim.



Lance polêmico

O impedimento marcado pelo árbitro polonês Szymon Marciniak contra o Bayern de Munique, que gerou reclamações dos alemães, na verdade foi correto. Ele apitou antes de o atacante do Bayern chutar a bola para as redes, e nem mesmo o goleiro Lunin foi na bola, pois ouvira o apito. Então não houve gol anulado. O árbitro não precisa do VAR para decidir. Essa é a grande diferença dos árbitros europeus para os brasileiros. Lá, eles assumem tudo. No Brasil, é o VAR que manda. O Bayern não tem do que reclamar. Foi massacrado pelo Real Madrid, achou um gol com David, mas levou a virada em 3 minutos. O time merengue vai em busca da sua décima Orelhuda e o time bávaro continua com suas seis, atrás do Milan, que tem sete, e é o segundo maior ganhador da competição. Hala Madri!