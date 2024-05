Em seis anos comandando a Seleção Brasileira, Tite foi um fiasco, com duas eliminações nas quartas de final para equipes de segunda linha do futebol mundial

Que Tite é técnico de um time só, todos sabemos. Teve um ano espetacular no Corinthians, em 2012, que culminou com o título Mundial sobre o Chelsea. De lá para cá, ganhou o Brasileiro em 2015, também com o Timão, e nunca mais ganhou nada. Em seis anos comandando a Seleção Brasileira em dois Mundiais, Rússia e Catar, foi um fiasco, com duas eliminações nas quartas de final para equipes de segunda linha do futebol mundial: Bélgica e Croácia.

Dunga declarou: “o cara se preparou 10 anos para ser técnico da seleção e chegou ao mesmo lugar que eu, eliminado nas quartas.” (risos) Depois de dizer que poderíamos chamá-lo de “mentiroso e sem palavra se assumisse alguma equipe ano passado, aceitou o convite do Flamengo em outubro, achando que seria campeão brasileiro em 10 jogos. Se deu mal e ficou em quarto lugar. Começou a temporada pedindo os jogadores com os quais sonhava, e, teoricamente, o Flamengo ficou com dois bons jogadores por posição. Craque não existe no futebol brasileiro, apenas um o outro diferenciado.



Mas assim como fez com o Atlético Mineiro em 2005, quando sujou a gloriosa história do alvinegro, jogando-o na Série B, está fazendo um péssimo trabalho no Flamengo, a ponto de a torcida, já cansada de suas desculpas e seu “titês”, não suportá-lo mais.



São desculpas em cima de desculpas pelos fracassos, e, no sábado, contra o Bragantino, humilhou o garoto Igor Jesus, substituído ao falhar no gol do time paulista, ainda no primeiro tempo. O jovem foi para o banco chorando, consolado por outros atletas. Uma covardia grande.



Queria ver ele fazer isso com o Neymar, de quem tanto babou o ovo na seleção. Um cara falso, que joga o grupo contra ele próprio. Não suporta Gabigol e faz de tudo para enterrar a imagem do ídolo. Tem sua patota e não abre mão dela, assim como tinha Renato Augusto, Fágner, Fred e outros jogadores fracos. Tite é uma grande mentira.



As desculpas a cada fracasso são vergonhosas. Parece o “Rolando Lero” com seu péssimo vernáculo. “As linhas tortas, os extremos que passam pelo terço final”, só balela! E para piorar, foi reclamar do árbitro que não teria assinalado um pênalti a favor do Flamengo, como se a arbitragem tivesse um complô para prejudicar o rubro-negro.



O tal Bruno Spíndel foi ao campo pedir para falar ao repórter do Sport TV. “Tem gente que diz que há roubo e manipulação de resultados no futebol e seu clube é beneficiado, então, daqui pra frente o Flamengo vai agir da mesma forma. Somos prejudicados a cada partida”, disse ele, referindo-se a John Textor, dono do Botafogo.



Ora, senhor Spíndel, se há uma equipe que não pode reclamar de erros de arbitragem é o Flamengo, favorecido ao longo dos anos, com erros crassos. Não que o Flamengo tenha pedido para ser ajudado, mas é nítida a preferência de alguns sopradores de apito pelo time carioca. A verdade tem que ser dita!



O Flamengo de Tite é um time mal escalado, mal treinado e desmente a ideia de que é preciso ter grana sobrando para fazer futebol de qualidade. O Palmeiras, que vive também uma boa fase financeira, joga com a simplicidade e eficiência de seu treinador, que dá de mil a zero em Tite.



Abel, sim, é um baita técnico, o melhor em atividade no Brasil, há tempos. Tite continua medíocre, como sempre foi, com sua equipe de trabalho pernóstica, a começar por seu filhinho, que de bola nada sabe. Segundo consta, ele é o responsável por treinar os atacantes. Por isso o time não faz gols. Não seria melhor contratar Nunes, artilheiro das decisões, que conhece da matéria?



O futebol do Flamengo é uma grande bagunça, com um presidente fraco e um vice de futebol, Marcos Braz, incompetente e arrogante. Aliás, Braz, o “Real Madri tá esperando até hoje”, seu comédia! Um clube que fatura R$ 1,6 bilhão por ano e não consegue ter uma equipe decente.



Não se iluda Tite, o Palestino, adversário de amanha, pela Libertadores, não vai deixar barato. No Maracanã o Fla venceu só por 2 a 0, com muita dificuldade. No Chile, a coisa não será fácil, como você imagina. Sua “batata” está assando e a torcida não te suporta mais. Pedir demissão você não vai, mas sua queda é iminente. Jogador derruba treinador, ainda mais os que fazem covardia com jovens da base. Fica esperto, Tite, você é a maior mentira do futebol mundial.