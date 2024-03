O Brasil fez um excelente jogo, como há muito não víamos, diante da poderosa Inglaterra, em Wembley, venceu por 1 a 0, gol de Endrick, mas não seria exagero nenhum se tivesse metido 4 a 0 nos ingleses, tamanha a qualidade da equipe, dos jovens, e a capacidade do vencedor Dorival Júnior. Desde os 7 a 1, quando fomos humilhados pelos alemães, confesso que este foi o melhor jogo do time brasileiro nos últimos 10 anos. No primeiro tempo, sobrou e poderia ter fechado o placar em 3 a 0. Bastou Dorival Júnior apostar na garotada, esquecer a “panela” do fracassado Tite, que as coisas começam a caminhar. É muito cedo para qualquer prognóstico, mas que o que vimos ontem foi especial, ah isso foi. Um time organizado, sabendo o que fazer com a bola e tendo um técnico de verdade. Que Dorival Júnior siga nessa linha, aposte na juventude e forme um time competitivo e jogando bonito. Temos 2 anos e 3 meses até a Copa do Mundo, e tempo suficiente para montarmos uma grande seleção.

Estrear no comando do time canarinho, contra a Inglaterra, em Wembley, templo sagrado do futebol, não é para qualquer treinador, e Dorival Júnior fez questão de dizer que não temia o England Team, mas que o adversário, comandado por Gareth Southgate, é uma das equipes mais fortes da atualidade e seu treinador está há 8 anos fazendo seu trabalho. Eu confesso a vocês que prefiro sempre jogar contra as grandes seleções, pois a gente pode e ter noção do que seremos daqui pra frente. E mais: o resultado é o que menos importa, é apenas um começo de trabalho e eu penso que o começo não vai dizer muito e sim o fim, em 2026, na Copa do Mundo. Acredito muito em Dorival e seu grupo. Ele é vencedor e já provou isso nos times pelos quais passou.

Bola rolando e os ingleses sem dois de seus principais atacantes: Kane e Saka, machucados. Bom para o Brasil. Por outro lado, Vini Júnior poderia fazer a diferença e, no momento, além de ser um dos melhores do mundo, é também o nosso único craque. Será que ele vai suportar esse protagonismo e essa nova realidade? Neymar só deve voltar em setembro e, até lá, inclusive na Copa América nos Estados Unidos, precisamos ter o nosso cara, e ele é o atacante do Real Madrid. A Inglaterra tinha Bellingham, que joga demais e, ao lado de Kane, é o melhor jogador inglês da atualidade.

O Brasil me surpreendeu positivamente e se tivesse feito 3 a 0 no primeiro tempo não seria nada demais. Vini Júnior perdeu dois gols na cara do Pickford. No primeiro, foi lançado por Paquetá, tirou do goleiro inglês, mas a zaga impediu que a bola entrasse. No segundo demorou demais. Rodrigo também teve ótima chance e chutou para fora. Mas nossa melhor mesmo foi com Paquetá, que tirou do goleiro e a bola explodiu na trave. Bastou a CBF por um técnico de verdade para arrumar o time e encarar os ingleses de igual para igual. O goleiro Bento fez duas defesas importantes, mas os ingleses não tinham muita força ofensiva, justamente pelas ausências de Saka e Kane. E Raphinha, depois de falha bizarra de Maguaire, perdeu o gol ao chutar de pé direito, raspando a trave. O 1 a 0 acabou sendo ótimo para os ingleses, que, dentro de casa, poderiam ter tomado uma goleada na parte inicial.

Meus seguidores, nas redes sociais, mandaram mensagens empolgados, pois há muito não viam o Brasil jogar tão bem. Eu sempre digo: é melhor elogiar do que criticar. Bastou Dorival acabar com a “panela” do Tite e apostar na garotada, para a coisa mudar. Chega dos fracassados de duas Copas do Mundo.

Paquetá foi o nome do jogo. Mandou uma bola na trave e chutou uma outra que o goleiro inglês ficou torcendo para não entrar. O Brasil continuava organizado. Os ingleses melhoraram, principalmente na jogada aérea. Mas a estrela tinha que brilhar e foi de Endrick, esse talento predestinado. Vini Júnior foi lançado, chutou em cima de Pickford e a bola sobrou para Endrick empurrar para as redes, em pleno Wembley lotado. Brasil 1 a 0, e uma festa imensa. È apenas o começo do trabalho, mas o resultado fez justiça a um time organizado, jovem e com muito futuro pela frente. Obrigado Dorival, Júnior, como te disse no vídeo que te mandei pelo zap, você resgatou, na sua estreia, o nosso prazer de torcer pela Seleção Brasileira. Há muita coisa por fazer, mas seu começo é animador sob todos os aspectos. Que England Team nada, aqui é Brasil!