Pressionado por desempenho abaixo do esperado e dificuldade de relacionamento com a torcida do Atlético, Felipão deixa o comando do time

A “torcida” do Galo demitiu mais um treinador na manhã de ontem. Felipão foi mandado embora, pois o relacionamento entre ele e a maior “facção” que diz torcer pelo clube havia azedado, principalmente no episódio do aeroporto, em que teria mandado um torcedor “tomar caju”. Assim como fez com o argentino Eduardo Coudet, que recebeu mensagem direta, cara a cara com os grupos organizados de que “não era bem-vindo no clube e teve que arrumar suas 'trouxas' e partir”, Felipão também ouviu gritos de “burro, velho ultrapassado e outros xingamentos”. Não gosto do trabalho de Felipão desde que ele envergonhou a nação, tomando de 7 a 1 da Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo no Brasil, mas quando o Galo o contratou sabia de todos os defeitos e qualidade dele. Não se modernizou, não evoluiu e o futebol que suas equipes praticam é mesmo ruim. Aliás, mesmo vencedor na carreira, Felipão nunca fez nenhuma equipe jogar bonito, nem mesmo a última campeão do mundo, em 2002, que contava simplesmente com Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo.

O grande problema do futebol brasileiro é que os técnicos e jogadores são contratados para dar satisfação e por medo da torcida. Pode ser SAF ou clube comum que não muda a regra. Imprensa, torcida e os próprios dirigentes não permitem que uma nova geração de treinadores tenha suporte para fazer um trabalho num time grande. Jair Ventura, filho de Jairzinho, no Atlético-GO, é um baita treinador. Quando teve chance no Corinthians e Santos, em poucos jogos o queimaram e o mandaram embora. Querem resultados para ontem e não deixam o projeto evoluir para o jovem técnico mostrar sua competência. Com isso, o velho círculo vicioso predomina. Renato Gaúcho, de quem gosto do trabalho, só dá certo no Grêmio, mas se lembrarmos direitinho, chegou à final da Libertadores, dirigindo o Flamengo, mas um erro individual de Andreas Pereira, convocado agora por Dorival Júnior, culminou em sua demissão na derrota para o Palmeiras. Diniz foi abraçado pelo presidente do Fluminense, Mário Bitencourt, e tem vida longa por lá. Dorival está na Seleção. Não tem mais ninguém. Os demais são técnicos estrangeiros, que dominam o mercado brasileiro. Argentinos e portugueses fazem a festa por essas bandas.

A questão da demissão de Felipão é apontada por muitos como falta de respeito, ainda mais em semana decisiva do Campeonato Mineiro. Eu discordo. Eu não teria nem contratado ele e já o teria mandado embora há tempos. Ninguém vai apagar a vitoriosa carreira que ele teve no futebol, e não é pela idade de 76 anos, pois a cabeça está boa. O problema é que Felipão não acrescenta mais nada ao nosso futebol.

Além dos 7 a 1, perdeu uma Eurocopa com Portugal, para a inexpressiva Grécia, em casa. Eu trocaria qualquer título para não tomar de 7 a 1 da Alemanha, e você? Os números dele no Galo são péssimos, com aproveitamento abaixo do esperado. Acho que o grupo pode ter um novo ânimo com a comissão técnica interina ou com a chegada de um novo técnico. Fala-se em Gabriel Milito. Acho cru para dirigir uma equipe que tem a terceira maior folha salarial do país, na média de R$ 300 milhões por ano. Eu tentaria Vojvoda, do Fortaleza, que tem recusado convites. Uma oferta financeira bem alta o faria mudar de ideia. Esse cara ajeita qualquer time. Improvisar ou escolher alguém sem currículo a altura do Galo pode comprometer o ano. A verdade numa e crua é uma só: no futebol brasileiro, quem demite ou admite treinador são as facções organizadas e ponto.

Estuprador na rua



Daniel Alves, estuprador condenado na Espanha, ganhou o direito de aguardar o recurso tanto da defesa, quanto da acusação, em liberdade, sob pagamento de fiança de 1 milhão de euros. A mídia espanhola diz que o pai de Neymar, grande parça de Alves, vai pagar. Essa liberação foi um tapa na cara da moça estuprada e de todas as mulheres do mundo. Só para vocês terem uma ideia, aqui nos Estados Unidos, um estuprador que cumpriu sua pena e é libertado, quando vai para casa, as autoridades põem cartazes e fotos nas imediações, dando conta de que um estuprador, mesmo tendo cumprindo sua pena, mora naquela região. Há sempre uma preocupação com a população de bem. A moça estuprada deve estar apavorada com a soltura de Daniel Alves.

Já no Brasil, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o ex-jogador Robinho, condenado por estupro na Itália, deve cumprir pena no Brasil.