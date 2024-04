Conhecidos os grupos das Copas Libertadores da América e Sul-Americana, percebo que Atlético, na competição principal, e o Cruzeiro, na Sul-Americana, deverão avançar de fase sem o menor risco. No caso do time celeste, embora vá encarar a altitude, não é nada preocupante na primeira fase, pois pegou um grupo com Unión La Calera (Chile) Universidad Católica (Equador) e Alianza Petrolera (Colômbia). Acho que o time mineiro passa em primeiro lugar, sem levar sustos. Isso na teoria, pois na prática nem sempre funciona assim. Bicampeão da Libertadores, o Cruzeiro volta a uma competição internacional, depois de amargar três anos na Série B e de estar se reformulando. Me preocupa as fases seguintes, em mata-matas, pois teremos Corinthians, Internacional, Fortaleza, Boca Juniors, Athletico-PR, Argentinos Juniors, Lanús, Racing (Argentina). Me parece até que a Sul-Americana deste ano tem equipes mais qualificadas.

O atual time do Cruzeiro pode passar com certa tranquilidade na fase de grupos, mas, dependendo do adversário que pegar, pode cair logo nas oitavas, pois ainda tem uma equipe de qualidade duvidosa. Internacional, Fortaleza, Corinthians, Boca, Athletico-PR, por exemplo, estão mais qualificados que o Cruzeiro, neste momento. Porém, se a equipe melhorar com as peças contratadas e o técnico Lacarmón conseguir implantar sua filosofia de trabalho, com certeza as coisas deverão melhorar. De todos os times, o Internacional, atualmente, é a melhor equipe, e se não errar tanto, quanto errou contra o Fluminense, na Libertadores, poderá levantar o caneco. Não se pode descartar, jamais, Boca, Athletico-PR e Corinthians. São equipes tradicionais, acostumadas a disputar a Libertadores e deverão se impor na Sul-Americana.

Já na Libertadores, o Galo caiu num grupo relativamente fraco, e tem todas as condições de avançar em primeiro do grupo. Grande parte da torcida pede a demissão de Felipão, pelo péssimo momento da equipe na temporada. Porém, ele é copeiro e conhece os atalhos de uma Libertadores: Peñarol (Uruguai), Rosário Central (Argentina) e Caracas (Venezuela) completam o grupo do alvinegro. Acredito que passem de fase Galo e Rosário Central. O Peñarol, tão tradicional, já não é o mesmo há tempos. O declínio do futebol uruguaio não o deixa vencer a competição. O Rosário central é sempre difícil, e o Caracas será o fiel da balança. Deve perder pontos para todos do grupo. Vale lembrar que o campeão da Libertadores deste ano entrará no Mundial de Clubes de 2025, nos Estados Unidos, no formato novo, com 32 equipes. Flamengo, Palmeiras e Fluminense, últimos campeões da competição, estão garantidos. Seria bom o Galo entender a importância do bicampeonato, para estar na elite do futebol, ano que vem, no maior torneio de clubes do mundo, que será o novo Mundial.

O Flamengo pegou o grupo mais fraco da competição e deve fazer 18 pontos. O Palmeiras caiu no chamado grupo da “morte”, com Independiente Del vale, San Lorenzo e Liverpool. Não será fácil para o Porco avançar em primeiro ou mesmo garantir vagas nas oitavas de final. Botafogo, Grêmio, Fluminense e São Paulo não deverão ter dificuldades em avançar, isso, é claro, no campo da teoria, pois quando a bola rola, como muito bem diz meu amigo João Guilherme, “a Libertadores é uma competição traiçoeira”. Joguem suas fichas e façam as suas apostas. Libertadores e Sul-Americana não são as competições mais fortes e atraentes do planeta, mas, por essas bandas da América do Sul, é o que temos. Boa sorte aos times mineiros e bons jogos aos torcedores do bem.