Garotos da base do Flamengo morreram após o incêndio no container improvisado no Ninho do Urubu

Não assisti, ainda, a série sobre os meninos do Ninho o Urubu, mortos em um incêndio criminoso, há 5 anos. Até hoje, ninguém foi responsabilizado ou preso por colocar os meninos num container, de forma ilegal. Uma tragédia sem precedentes. Nove famílias aceitaram acordo, mas uma delas ainda luta, pois não se pode precificar a vida de uma pessoa.



Athila Paixão, 14 anos, Arthur Vinícius, 14, Bernardo Pisetta, 14, Christian Esmério, 15, Gedson Santos, 14, Jorge Eduardo Santos, 15, Pablo Henrique da Silva, 14, Rykelmo de Souza, 16, Samuel Rosa, 15, e Vitor Isaías, 15, tiveram suas vidas e seus sonhos interrompidos por um incêndio. Alojados em um container, que não tinha alvará, foram surpreendidos por um curto circuito que incendiou o “dormitório” e os matou. Não há dolo, intenção de matar, segundo os juristas, mas o homicídio culposo deve ser apurado e condenar os responsáveis.



É duro, é desumano ver o atual presidente Rodolfo Landim brigar na Justiça para pagar uma indenização pífia. A vida não tem preço, ainda mais de garotos, jovens, que sonhavam com um futuro melhor, para darem conforto e uma vida digna aos pais.



Talvez se um dos garotos fosse filho do tal Rodolfo Landim, ele entenderia o que os pais dos jovens mortos estão sentindo. Não há dinheiro no mundo que pague uma vida, mas a desumanidade dessa gente que comanda o Flamengo é assustadora. Landim, Braz e Spindel gastam milhões em multas de treinadores, em contratações pífias, mas não pagam uma indenização para as famílias, que, pelo menos, represente a tranquilidade que esses pais poderiam ter quando os garotos fossem profissionais.



Um atleta, nos dias atuais, joga até os 40 anos. Então, deveriam fazer um cálculo da vida útil de cada um no futebol e pagar uma indenização decente. Repito: nenhuma indenização pagaria a vida de um dos garotos, pois a vida não tem preço, mas amenizaria o sofrimento das famílias.



Vou assistir a série nos próximos dias. Com emoção e tristeza. Eram garotos sonhadores. Poderia ser um filho nosso. Como tem gente no mundo sem alma, sem piedade. A justiça da terra é muito falha, com leis brandas, e a gente sabe que quem tem dinheiro e é famoso consegue contornar várias situações. Porém, a justiça divina, essa nunca falha.



Eu tenho nojo dessa gente que dirige o Flamengo e estou me abstendo de torcer pelo meu clube do coração. Sei que eles estão no cargo e não são donos, mas dá nojo de ver a empáfia do tal Marcos Braz. Um cara asqueroso! Aliás, o Real Madri está esperando até hoje o confronto com o Flamengo, que nem chegou à final do Mundial de Clubes.



Somente na cabeça desse péssimo dirigente o tal confronto “aconteceu”. Landim e Spindel são outros incompetentes e sem coração. Sei que a torcida só quer saber do time e de taças, e não está nem aí para a tragédia. Porque nenhum desses torcedores sentiu na pele a perda de um filho.



É vergonhoso o que estamos vendo no Brasil. Os bandidos do Sport, que se dizem torcedores e atiraram bombas no ônibus do Fortaleza continuam soltos, mas o clube foi punido. É o caso do cara que “pega a mulher com o outro no sofá de sua casa e troca o sofá”. Uma piada pronta.



De Norte a Sul do país, os crimes acontecem e os bandidos não são presos, julgados ou condenados. Sobra para o clube. Espero que alguma autoridade, que tenha filhos, condene os culpados pela tragédia e morte dos garotos no Ninho do Urubu. A prisão dos culpados também não trará os garotos de volta, mas é inadmissível que um clube com 50 milhões de torcedores, faturamento de mais de R$ 1 bilhão e 200 milhões por ano, não possa pagar uma indenização, no mínimo digna, aos pais dos garotos mortos. Que mundo é esse ?