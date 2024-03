Marcelo Moreno e Cruzeiro nasceram um para o outro. Em conversa comigo, na quinta-feira, me disse com exclusividade, e está no meu canal de Youtube JaeciCarvalhoEsporte. “Jaeci, vou encerrar a minha carreira em junho, com uma bela despedida. Se o Cruzeiro quiser proporcionar isso, será maravilhoso. Caso contrário, eu mesmo vou organizar a minha despedida, convidando meus amigos e fazendo um jogo contra o Grêmio ou Flamengo, equipes pelas quais joguei e fui muito feliz também. De qualquer forma, sei que a China Azul vai lotar o Mineirão, pois eu tenho a pele do Cruzeiro. Meu sangue é azul”.



Tenho a certeza de que o querido Pedro Lourenço, dono do Supermercados BH, amigo de Marcelo Moreno, e um dos donos do Cruzeiro, vai organizar essa festa, para homenagear esse artilheiro, querido por todos. A China Azul promete lotar o Mineirão, e Marcelo Moreno merece uma despedida a altura do que jogou, principalmente, pelo time celeste. É uma figura humana maravilhosa, um profissional exemplar, que dedicou seu amor à sua pátria, Bolívia, para ajudar os jovens de sua seleção. No Cruzeiro é um dos ídolos da torcida e todas as homenagens serão pequenas, pelo seu tamanho no clube.

Racismo covarde e nojento



A perseguição covarde e racista ao atacante Vinícius Júnior, do Real Madri, passou de todos os limites na quarta-feira, antes e durante o jogo entre Atlético de Madri e Inter de Milão, pela Liga dos Campeões da Europa. Do lado de fora do Estádio Metropolitano, “bandidos travestidos de torcedores”, entoavam cantos racistas, xingando o jogador de “chimpanzé”. Um ato nojento e covarde, que se estendeu para dentro do estádio. Vini Júnior estava do outro lado da cidade, trabalhando no seu clube, Real Madri. Se a Uefa e a Fifa não tomarem uma providência, a coisa pode sair do controle. No mínimo deveria identificar os racistas e prendê-los. E também tirar o Atlético de Madri de todas as competições europeias, até que esses atos acabem. Que covardia com um jovem talentoso e de caráter ímpar, um lutador pela causa contra o racismo. Estamos todos com você, Vini. Esses covardes e racistas deveriam ser extintos da face da terra. Pra mim o racismo é um dos crimes mais hediondos e covardes, mas a Espanha parece não se importar com isso.

Neymar e Thiago Silva no Brasil?



O Chelsea já avisou a Thiago Silva que não vai renovar com ele. Zagueiro fraco e perdedor, terá emprego no Fluminense, que mais parece um asilo, pois o presidente já abriu as portas para ele. Quase 40 anos, vai voltar, ganhar uma fortuna mensal e impedir que um jovem da base suba e seja o zagueiro titular por muitos anos. Infelizmente essa é a atual política do futebol brasileiro, e, por isso, estamos na lama. No passado, as divisões de base produziam dezenas de garotos a cada ano e os entregava prontos, para as equipes de cima. Agora a gente repatria ex-jogadores em atividade. Neymar também pode voltar ao Santos. Em baixa no exterior – está se recuperando de cirurgia – e não faz a menor falta ao Al-Hilal, recordista mundial de vitórias com o técnico JJ, cada vez mais Neymar é cogitado para voltar ao Brasil, pois aqui não há dúvidas de que ele vai jogar, e muito, pois seu talento para o futebol brasileiro é imprescindível. Na Europa ele foi um fracasso, tecnicamente, mas acumulou R$ 5 bilhões, até aqui. Nada mal, para quem nunca foi o melhor do mundo, nunca conseguiu ganhar uma Copa e se tornou um jogador antipático junto ao torcedor brasileiro. Minha torcida é para que se recupere rapidamente, dê a volta por cima e seja protagonista onde estiver.



Campeão de tudo



Já tem apressadinhos apontando o Flamengo como campeão de tudo na temporada. Já vi esse filme antes e o mocinho morre no final. Ano passado o rubro-negro tinha um time tão forte quanto o atual, e fracassou em todas as competições, até no falido Campeonato Carioca. Agora, com o fracassado Tite, que mandou o clube abrir os cofres e contratar alguns excelentes jogadores no mercado, há uma euforia grande. Vale lembrar que Tite teve durante seis anos os melhores jogadores brasileiros à disposição na Seleção e foi um fiasco, eliminado nas quartas de final da Copa da Rússia e do Catar. Um trabalho pífio que deixou terra arrasada. Realmente o grupo do Flamengo sobra em termos de Brasil, pois o clube é superavitário. Mas isso não garante taças. Como me abstenho de torcer pelo Flamengo, enquanto Landim, Braz, Spindel e Tite estiverem lá, quero que se exploda esse projeto com esse péssimo treinador.