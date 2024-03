Pep Guardiola, do Manchester, e Jurgen Klopp, do Liverpool, estão na lista dos melhores técnicos do mundo

Quem assistiu Liverpool 1 x 1 Manchester City, no domingo, percebeu a aula de futebol que os melhores treinadores do mundo deram, numa partida espetacular. Poderia ter sido um 4 a 4, tamanho o número de chances criadas, e a qualidade dos jogadores das duas equipes. A Premier League tem um novo líder, o Arsenal, com o mesmo número de pontos do Liverpool, mas com melhor saldo de gols. O City vem em terceiro com 63 pontos, faltando dez rodadas para o fim. Pelo jeito, o título será decidido na última rodada e eu torço pelo alemão Klopp, que vai deixar o time da terra dos Beatles, depois de 9 anos e de ter conquistado tudo. Quando a gente assiste a um jogo desse nível e vai ver uma partida de qualquer equipe brasileira percebe que o que praticamos atualmente é tudo, menos futebol.

Claro que entendemos o poderio financeiro das equipes europeias, pois a economia de alguns países do Velho Mundo está anos-luz à frente da brasileira. Outro dia, o Liverpool entrou em campo sem nenhum jogador nascido na Inglaterra. Isso é fato. Porém, no passado, nós também tínhamos a economia em frangalhos, mas nossos jogadores eram craques, no mínimo dois por posição, e impúnhamos respeito, e dávamos um vareio de bola. Hoje, somos motivo de chacota. Ninguém mais respeita o futebol brasileiro e não temos um treinador que chegue aos pés dos citados acima. Nossos técnicos são preguiçosos, não estudam, não se atualizam. Quando tínhamos os gênios da bola, eles compensavam tudo. Como não temos mais, a fragilidade dos nossos treinadores vêm à tona com facilidade. São fracos nos esquemas táticos, não sabem fazer a leitura de um jogo, mexem mal, escalam mal e por aí vai.

Recebo milhares de mensagens nas minhas redes sociais, neste espaço e no meu canal de Youtube JaeciCarvalhoEsportes, de seguidores que concordam comigo. Mas há os “Pachecos”, que acham que o futebol brasileiro ainda é o melhor do mundo. Nos xingam, nos mandam mudar para a Europa, por não aceitarem a realidade do nosso futebol: estamos na lama técnica, física e tática. Clubes devendo até as cuecas, dirigentes fracos e amadores, jogadores dominando bola na canela, árbitros ruins, alguns acusados de venais pelo dono do Botafogo, John Textor, que precisa provar o que falou, pois jogou todo mundo na lama. Curiosamente, mesmo com os preços dos ingressos na estratosfera, os estádios estão cheios e os ingressos se esgotam rapidamente. A carência de eventos é a explicação.

O Flamengo é tido e havido como o grande time do momento. A diretoria contrata quem o técnico Tite pede e está abrindo os cofres. Com toda a sinceridade. Qualquer técnico mediano e organizado, com o elenco que o Flamengo tem, vai disputar todas as taças. Não tem como perder. Ah, mas Sampaoli e Vitor Pereira fracassaram. É verdade. Mas quem disse que eles são técnicos de futebol? O jogo de cena e o “titês” do técnico rubro-negro continua a encantar as serpentes, como encantou durante seis anos de fracassos na Seleção Brasileira. Não acredito, não gosto do trabalho dele e não torço pelo Flamengo enquanto esse enganador estiver lá. Como eu amo a minha família e o futebol que eu amava era o de Reinaldo, Éder, Dirceu Lopes, Natal, Evaldo, Zico, Adílio e Júnior, Roberto Dinamite, Giovanni e Bebeto, não estou nem aí para torcer. Por enquanto ainda tenho um gostinho pelo jornalismo, mas, confesso, está acabando. Trabalhar com gente hipócrita, mal-intencionada e fraca, como essa geração que está no futebol hoje, eu não suporto mais.

Tenho apenas um senão sobre Guardiola. Nunca o vi treinar um time médio da Europa, para constatar sua real qualidade. Ancelotti, que está no rol dos melhores, fracassou no Everton e Napoli. Já Klopp, foi vice-campeão da Champions com o modesto Borussia Dortmound, em 2013, o que prova que é um grande treinador, tanto em equipes grandes quanto em medianas. Meu amigo Mauro Cézar Pereira diz que eu nunca verei Guardiola num time médio, pois ele é o melhor técnico do mundo e todo gigante o quer. Então, morrerei com essa dúvida: Pep Guardiola seria campeão e faria o estupendo trabalho que faz se dirigisse uma equipe mediana?