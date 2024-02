Termina hoje, em Barcelona, o julgamento do ex-jogador da Seleção Brasileira, Daniel Alves, acusado de estupro, preso há mais de um ano, sem direito a ter recorrido em liberdade. Primeiro pelo medo de ele fugir do país, como fez Robinho, condenado por estupro na Itália, a 9 anos de prisão. Robinho, também ex-jogador da Seleção, é estuprador. Segundo, porque as provas contra ele são contundentes e robustas.



Segundo alguns companheiros da Catalunha, ele será condenado, só restando definir o tempo em que ficará preso. Na Espanha, ao contrário do Brasil, as leis são duras e a Justiça cumpre o que é certo. Muitos internautas, seguidores do meu instagram e telespectadores do meu canal de Youtube, dizem o seguinte: “se fosse no Brasil, ele estaria curtindo a vida e ainda zombaria da moça. Na Catalunha, a banda toca diferente e ele vai pagar pelo crime que cometeu”. Uma pena que a Justiça brasileira esteja tão desacreditada. Precisamos de leis e penas mais rígidas.



Os três juízes do caso terão alguns dias para definir o tempo da pena, normalmente 5 a 6 dias, nesses casos, se ele for condenado. Eu tenho uma máxima de que assassinato e estupro deveriam ser punidos com pena de morte ou prisão perpétua. São crimes monstruosos, covardes, nojentos e hediondos.



Confesso a vocês que, cobrindo a Seleção Brasileira pelo mundo, há 40 anos, nunca tive o interesse em entrevistar ou trocar uma palavra com esse sujeito. Não gosto dele, o acho arrogante e um palhaço. Metido ao extremo, se gabava de ser “o maior ganhador de taças”. Nunca ganhou nada pela Seleção Brasileira, mas sempre se achou acima do bem e do mal. Um cara asqueroso. Sem berço, sem princípios, sem educação ou respeito com as pessoas.



Sua convocação, pelo péssimo Tite, para a Copa do Catar, causou estranheza em todos nós. Ironizado como tocador de pandeiro, disse: “vou ser o melhor pandeirista do mundo”. Não deu tempo. Foi preso logo em seguida. Tite, Neymar e Thiago Silva, seus grandes “parças”, não se manifestaram até hoje. Muita gente acha que eles não têm mesmo que fazer isso, mas, Tite disse: “Daniel Alves transcende o futebol”.



Desculpem-me, mas quem transcende o futebol, não estupra ninguém. Neymar ajudou Dani Alves, emprestando 150 mil euros, para diminuir a pena dele. Mesmo ele ainda não tendo sido condenado, era sim papel de Tite e seus “parças”, pelo menos, se solidarizar com a moça, supostamente estuprada. Queria ver se isso tivesse acontecido com uma filha deles, que comportamento teriam?



Eu espero que a Justiça seja feita e que se realmente o estupro for confirmado, que Daniel Alves apodreça na cadeia. É mais um caso vergonhoso para o futebol brasileiro. Recentemente, o atacante Anthony, do United, foi acusado de espancar a namorada. O caso está sendo investigado. Há vários casos recorrentes, pois os jogadores de futebol, pela fortuna que têm, acham que estão acima do bem e do mal. Pobres almas, mal sabem que dinheiro não compra berço e caráter.



Ainda que seja absolvido, o que é pouco provável, Daniel Alves já sujou sua carreira, sua vida e sua história. A justiça dos homens pode até falhar, mas a divina, essa jamais. Qualquer que seja o resultado, que ele se veja com sua consciência, se ele tiver uma, com a Justiça e com Deus. No meu conceito ele já está condenado por ser um cara nojento, asqueroso e repugnante!