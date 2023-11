Botafogo lidera o Brasileirão, mas a irregularidade do time no segundo turno preocupa a torcida, o grupo de jogadores e os dirigentes do clube carioca

O dono do Botafogo, John Textor, acusa a CBF “de corrupção e os árbitros de levarem dinheiro para prejudicar o Botafogo”. Na verdade, o time carioca foi incompetente. Vencia por 3 a 0, e quando estava 3 a 1, desperdiçou uma penalidade. Tomou o segundo gol, o empate e a virada. Ao fim do jogo, Textor discutiu com Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ameaçou a arbitragem e desferiu veneno contra a CBF. Que a arbitragem brasileira é vergonhosa e passa por uma crise grave, isso todos nós sabemos, mas imaginar que há um complô para prejudicar o Botafogo é demais. Os árbitros erram contra e a favor porque são ruins, não acredito que sejam vendidos. O único lugar do mundo em que eles saem de campo escoltados pela polícia é no Brasil. A falta cometida por Adryelson, zagueiro do Botafogo, era para cartão amarelo, mas o VAR, que deveria dirimir erros, chamou o árbitro e recomendou a expulsão. A verdade é uma só: quem apita o futebol brasileiro hoje é o VAR. Os árbitros não assumem mais a responsabilidade.



Jaeci



O tal youtuber Felipe Neto se acha o dono do mundo. Chama a CBF de corrupta, diz que seu Botafogo está sendo roubado e fala “gatos e sapatos”, como se fosse o dono da verdade. Culpa de um país que abre espaço para gente despreparada. É preciso que o Congresso Nacional vote logo a volta do diploma para jornalistas e que as empresas só contratem quem realmente é formado. Hoje, qualquer torcedor pega o microfone e fala um monte de bobagens, com milhões de seguidores, também analfabetos, batendo palmas. É preciso separar o joio do trigo. O que mais tem hoje são pessoas despreparadas, usando o microfone para defender os clubes. Isso não é jornalismo. Pior é saber que alguns canais desses youtubers têm até direitos de transmissão de eventos, o que desmoraliza o futebol. A CBF diz que vai processar o tal Felipe Neto e que vai buscar sua condenação da Justiça.

“De besta a bestial”

O saudoso técnico português Oto Glória dizia que “um treinador pode ir de besta a bestial”, dependendo do resultado. É o caso do excelente Abel Ferreira. Semana passada, estava sendo contestado pela torcida do Palmeiras e por parte da imprensa como “besta”. A virada, histórica sobre o Botafogo o transformou em “bestial” e ele saiu do Engenhão, na quarta-feira, como um dos heróis da improvável vitória palmeirense. Abel Ferreira é para mim um dos grandes técnicos da atualidade. Estudioso, competente e qualificado. Até entendo quando ele, nas coletivas, contesta parte da “imprensa”. Na verdade, ele está contestando os “falsos jornalistas”, esses que nem diploma têm, que falam o português de forma errônea e que atrapalham as perguntas dos profissionais sérios. Será que agora vão parar de perseguir a presidente Leila Pereira, a melhor do Brasil? O futebol brasileiro não muda. Para ir do céu ao inferno bastam 90 minutos e mais os acréscimos.



Diretoria e técnico incompetentes

A diretoria do Flamengo, a pior dos últimos tempos, com os “três patetas”, Landim, Braz e Spindel, contratou Tite, achando que estava fazendo o melhor negócio do Mundo. O “mentiroso e sem palavra” – como ele mesmo pediu que o chamássemos caso assumisse algum clube nesta temporada, o vídeo está aí para quem quiser ver – não consegue dar padrão de jogo ao time rubro-negro e tem feito alterações esdrúxulas, de quem realmente não conhece nada de futebol. Inventou Matheuzinho como volante e tem feito alterações absolutamente ridículas. O “nepotismo” continua ativo, com o filhinho do papai, Matheus Bachi, dando instruções à beira do campo. Com certeza Tite será um novo fracasso no Flamengo e a multa rescisória não é pequena. O Flamengo já gastou R$ 50 milhões em multas de treinadores nos últimos anos. Incompetência e falta de responsabilidade, a atual diretoria tem de sobra.