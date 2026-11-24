A derrota do futebol brasileiro
Da mesma forma que o Atlético, vemos uma Seleção Brasileira capenga, com um treinador que pra mim jamais seria esse escolhido para dirigir nosso esquadrão
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Não há outro assunto em bares, na rua, no trabalho, nas escolas, nas redes sociais, que não seja a derrota e a perda do título da Copa Sul-Americana pelo Atlético, diante do Boca Juniors, no último sábado (21/11). Os cruzeirenses estão se deleitando, descontando, com força o que já tiveram de tolerar dos atleticanos após caírem na Copa Libertadores e na Copa do Brasil justamente diante do maior rival.
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No entanto, existe um outro detalhe que passa despercebido. A derrota do Atlético expõe o verdadeiro retrato do futebol brasileiro. Não temos mais jogadores e apresentamos, vergonhosamente, um futebol atrasado, retranqueiro, como eram os europeus quando enfrentavam o Brasil antigamente.
Três beques, cinco volantes. Assim eram os times da Europa. Comemoravam quando conseguiam empatar. Isso era no tempo de Pelé e Garrincha, o que se seguiu nos anos 1970.
Somente depois disso é que adotaram, novamente, o armador, mas este tinha de ter funções de marcador também.
Pois esse é o reflexo atual. Ninguém, com raríssimas exceções, lança jovens. Preferem contratar estrangeiros, como é hoje o campeão brasileiro Flamengo e o vice Palmeiras.
Muitos criticam o técnico Eduardo Domínguez, o “Barba”, pela escalação do time, com cinco defensores ao invés de quatro, Cissé e Castaño no meio-campo, ao lado de Fred, e um ataque sem um centroavante de ofício. Chamo assim aquele de características de homem de frente.
Errou, mas foi a opção que ele escolheu para propor o jogo. Na verdade, assim como em várias outras equipes, faltam-lhe jogadores, principalmente um armador. E jogar sem centroavante é dar um jogador a mais para o adversário, pois um dos beques estará na sobra. Tem-se que pensar nisso.
Da mesma forma que o Atlético, vemos uma Seleção Brasileira capenga, com um treinador que pra mim jamais seria esse escolhido para dirigir o esquadrão verde-e-amarelo. Carlo Ancelotti é muito bom lá na Europa. Aqui, não. Não conhece o futebol brasileiro. Não conhece nosso jogador. Joga como jogavam os europeus quando enfrentavam o Brasil. São três volantes e um “zero à esquerda”. Dizer que Paquetá é armador é gozação com a minha cara.
O Brasil precisa de um armador e os poucos que temos, não recebem qualquer atenção de Ancelotti.
A verdade é que os técnicos portugueses estão dando show. Podemos dizer até que eles “descobriram o Brasil” novamente.
Leonardo Jardim e Abel Ferreira fazem trabalhos excelentes no Brasileirão. O primeiro,descoberto pelo Cruzeiro, onde fez um excelente trabalho, foi campeão pelo Flamengo, que o buscou antes mesmo do final do Brasileiro de 2025. A torcida do Cruzeiro entende, até, que ele é um traidor, pois se continuasse, levaria o esquadrão azul ao título brasileiro ou da Copa Brasil ou mesmo da Libertadores.
É verdade, que o Cruzeiro tem hoje um excelente treinador, Artur Jorge, que fez um trabalho excelente também, pois pegou o time na lanterna e o levou ao terceiro lugar.
E Abel Ferreira, no Palmeiras, dispensa comentários, Afinal de contas, são cinco anos no comando da equipe paulista e vários títulos, sendo que outros dois poderão ser incorporados ao currículo ainda nesta temporada, pois está na decisão da Copa do Brasil e da Libertadores.
Pois é, por essas e outras que a derrota do Atlético é o retrato do futebol brasileiro, que neste 2026 só nos trouxe decepções. Vide a eliminação do Brasil na Copa do Mundo para a Noruega e recente em amistoso contra o Japão.
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Quando será que vão conseguir enxergar o que está errado? Ou se trabalha a base, com seriedade, ou já, já seremos uma Venezuela, uma Singapura ou um Congo.
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