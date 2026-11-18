Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Como seria voltar no tempo? Viver uma época, por exemplo, da criação de um clube esportivo? Pois eu acabei conseguindo isso. Participar de uma época em que não vivi. Mas que fui conhecer a história da realização de um sonho por um grupo de adolescentes. Isso mesmo. E não foi no futebol, foi no basquete. Falo do Ginástico, que no último sábado (14/11) fez uma festa para comemorar seus 80 anos, a “Ginastinos de Todos os Tempos”. E foi lançado um livro, do qual tive o prazer de ajudar com vários textos e crônicas.

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Mas um problema, comigo, transformou esse dia ainda mais importante. Oito meses internado. Um problema inesperado, a partir de uma barbeiragem de um médico numa cirurgia simples, possibilitou a entrada de três bactérias no meu corpo. Elas se alojaram na coluna. Apaguei. 45 dias no CTI do Hospital São Lucas.



Ao recobrar os sentidos, não conseguia andar. As bactérias tinham sido detectadas e o indicativo foi de cirurgia, pois uma vértebra estava sendo corroída pelas bactérias. Mas veio a esperança com a vinda para uma clínica de recuperação, Suntor, que me devolveu a esperança. Confesso que achei que não voltaria a andar nunca mais. Isso passou pela minha cabeça.



Vieram 40 dias de fisioterapia, em que consegui ficar de pé, mas andar, ainda não. Transferência para o Biocor. Uma ressonância mostrou a necessidade de cirurgia para colocar oito parafusos na coluna. Retornei à clínica de fisioterapia e, aí, recomecei a andar. Por enquanto com ajuda de um andador. Mas é o que chamo de primeiro passo.



E quis o destino, que depois desse tempo todo a minha primeira saída tenha sido motivada pelo esporte, em um clube de basquete, viver a história dele, o Ginástico. Logo na chegada, sentado em uma cadeira de rodas empurrada por meu filho, Felippe, também jornalista, os amigos vieram festejar, bateram palmas. Meu filho foi às lágrimas. Mas ali estava parte da minha vida. Da quadra, da bola ao cesto.



De cara, uma homenagem a um dos fundadores, Gerardo Renault, que foi político posteriormente a ter sido o primeiro presidente do Ginástico. Aliás, o clube foi fundado por adolescentes no Bar do Izidro, que ficava próximo à Praça da Liberdade. E foi ele que conseguiu, junto ao município de BH, a doação do terreno, onde hoje funciona o clube.

Imaginem a dificuldade daquela época, final dos anos 1940. O clube não tinha quadra, não tinha sede, mas sobreviveu. Usou quadras emprestadas, de grupos escolares. Isso significava ter de jogar sempre como visitante, até que veio a sede na Afonso Pena, na Praça Milton Campos. E os títulos começaram a ser conquistados.



Campeão metropolitano juvenil, em 1950, foi o primeiro. No adulto, o primeiro, em 1951.Daí em diante, vários títulos no basquete, em todas as divisões, no handebol, que foi campeão brasileiro e sul-americano. Pena não haver mais nenhum representante desses primeiros títulos.



Mas lá estiveram os integrantes de outros times. Formigão, Alair Couto, Luciano, Celite, Rui Malta, Tibinho, Lúcio Biondi, Tonico, João Lúcio Marra, heróis dos anos 1960 e 1970.



Os irmãos Bruno e Leo Ladeira, filho de Humberto Ladeira, um dos heróis do primeiro título; Xande, Marcelinho, Pimenta, Wagner Rolfs, Vinícius, Luís Gustavo, heróis de uma das mais festejadas conquistas, o título mineiro de 1979. Além do técnico Elmon Rabelo. E não poderiam faltar campeões do handebol, Rodrigo, Lúcio, Gustavo Raso, Zequinha e André.



Enfim, foi um dia de voltar no tempo, escutar histórias de conquistas, de títulos, de jogos surpreendentes. E não poderia faltar as lembranças de um dos maiores jogadores revelados no clube, o pivô Gersão, o melhor da história desse esporte no Brasil, o jogador que mais vezes vestiu a camisa da Seleção Brasileira.

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Foi uma deliciosa visita ao passado do basquete mineiro.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.