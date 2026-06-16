Decepção, nunca mais

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O futebol e o esporte de modo geral é a única coisa que une o povo brasileiro. Pensar que a política é capaz disso é mentira, pois ela, no nosso país, não passa de ilusão. As pessoas são enganadas e se deixam enganar, ao contrário do futebol.

Com a Copa, as pessoas se unem, se juntam, fazem questão de estar juntas. Se reúnem em churrascos, verdadeiras festas.O congraçamento é geral. Ficam todos unidos. Não importa se são atleticanos, cruzeirenses, americanos ou villanovenses. Nos outros estados, também não existem camisas. Ou seja, nesse período não existe rivalidade. Estamos todos no mesmo barco.

Pois é. Vivemos, juntos, a alegria na vitória. E sofremos nas derrotas. A péssima estreia do Brasil deixou claros os erros cometidos pelo técnico Ancelotti. Escalar Paquetá, o maior de todos os erros.

A fragilidade da lateral esquerda também é evidente. E a falta de um centroavante. Aliás, esse caso é ainda mais preocupante, pois para se ter atacante é preciso ter alguém que prepare bola para esse jogador, que saiba armar e organizar o ataque. E não temos essa pessoa.

Isso me faz ter uma volta no tempo. Como foram as estreias em Copas anteriores?

México, 1970. A euforia era grande, principalmente depois da ótima campanha nas Eliminatórias. Além disso, o time era espetacular. Tínhamos Pelé, o melhor jogador de todos os tempos. Além dele, Jairzinho, Gerson, Rivelino, Carlos Alberto, Brito, Piazza, incontestáveis, assim como Tostão.

Na estréia, 4 a 1 na Tchecoslováquia. Aí a confiança aumentou, assim como a esperança no título, o que se confirmou.

Em 1974, o Brasil apenas empatou com a Iugoslávia, 0 a 0, no primeiro jogo. Se já não tinha confiança na Seleção, ela se foi de vez. Não iríamos comemorar mais um título. Chegamos às semifinais, mas perdemos para a Holanda por 2 a 0.

1978, na Argentina, novamente um empate na estreia, 1 a 1 com a Suécia. A Seleção estava sem entrosamento, mesmo assim perdemos nas semifinais e ficamos em terceiro, com a vitória por 2 a 1 na Itália. Foi uma Copa em que Nelinho, Zico e Reinaldo foram os destaques.

A empolgação voltaria em 1982, pois tínhamos uma bela seleção. Depois de 2 a 1 no jogo inicial, contra a URSS, a empolgação tomou conta do país. Mas o Brasil terminaria apenas no quinto lugar.

Em 1986 e 1990 nossa Seleção foi um desastre. Empolgação somente nas vitórias na estreia, em ambas, sendo que em 90 havia revolta contra o técnico Sebastião Lazaroni, ainda mais depois que ele convocou Bismarchi, que era atacante de seu time, o Vasco.

Em 1994, a empolgação foi total. Batemos a Rússia, na estreia por 2 a 0 e Camarões em seguida, 3 a 0. E assim, fomos rumo ao título.

1998 foi um ano de muitos problemas na seleção. Nos tornamos vice-campeões sem Romário, que não foi chamado. O técnico era Zagallo, acusado de ser o único responsável por isso.

A Copa de 1988, na França, foi de empolgação. Vitória em cima de vitória, até eliminar a Alemanha, na semifinal. Mas veio a decepção, com a derrota para a França na final. Mas foram 24 horas conturbadas, com Ronaldo tendo vivido um episódio de convulção. Isso, na noite anterior ao jogo. Mesmo assim ele foi para o campo, mas o time estava abalad0.

Em 2002, a alegria que todos esperavam e já estavam acostumados: o Brasil se torna pentacampeão, com 2 a o contra a Alemanha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De lá, pra cá. só decepção. Que ela não se repita nesta sexta contra o fraco Haiti. Goleada, é o único resultado aceitável.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.