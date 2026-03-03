Quem sabe uma volta ao passado

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O futebol mineiro vai mal, muito mal. Basta dizer que os dois maiores clubes, Atlético (17º) e Cruzeiro (19º), que disputarão a final do Campeonato Estadual, estão na Zona de Rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O problema está, claramente, no comando técnico. O Galo já deu um jeito. Demitiu Sampaoli e contratou Eduardo Domínguez, o Barba. Mas a Raposa não. Segue com Tite.

Esse é o quadro do nosso futebol, mas, nos outros esportes, a situação é bem diferente. No vôlei e no basquete, os times mineiros estão no topo, brigando por títulos, entre os quatro melhores das competições.

Comecemos pelo vôlei masculino. Neste final de semana, tivemos a decisão do Campeonato Sul-Americano de Clubes. No interior paulista, o Campinas derrotou o Cruzeiro por 3 a 2, de virada.

O time mineiro é o maior campeão. Buscava seu 12º título. Mas não foi só a equipe celeste que brilhou. O Minas terminou na terceira posição, ou seja, medalha de bronze, ao vencer o Ciudad Voley, por 3 a 2.

As duas equipes mineiras fizeram uma das semifinais, quando o Cruzeiro ganhou por 3 a 1. Ou seja, por pouco não tivemos uma final mineira na Sul-Americana.

Na Copa Brasil feminina, a força do Estado também ficou demonstrada, embora não tenhamos ficado com o título. O Minas perdeu a decisão por 3 a 1 para o Osasco.

E, mais uma vez, tivemos uma semifinal mineira, quando o Minas derrotou o Praia Clube, de Uberlândia, por 3 a 1.

A versão masculina da Copa Brasil também tem domínio mineiro. Cruzeiro e Praia fazem uma das semifinais no próximo final de semana. A outra será entre Campinas e Goiás. E o mais interessante é que a final poderá ser um repeteco da final do Sul-Americano e a chance da vingança.

Não para por aí. Na Superliga Feminina de Vôlei, a liderança é do Minas, com boa margem de segurança sobre o segundo colocado, o Praia. O time da capital lidera com 47 pontos, fruto de 16 vitórias e apenas duas derrotas. O Praia é o segundo, com 39 pontos, com 13 vitórias e cinco derrotas. Já o Mackenzie é o oitavo, com 20 pontos, sendo sete vitórias e 11 derrotas. Ou seja, até o momento, as três equipes femininas mineiras estão na segunda e decisiva fase da Superliga.

Na Superliga Masculina, o líder é o Cruzeiro, com 47 pontos, total de oito vitórias e três derrotas. O Praia aparece na quarta posição, com 39 pontos, com 14 vitórias e quatro derrotas. O Minas aparece na quarta posição, 33 pontos, consequência de 10 vitórias e oito derrotas. E ainda temos o Monte Carmelo, nono colocado, com chances de chegar à próxima fase.

Passando do vôlei para o basquete, ótimos resultados. O Minas tornou-se bicampeão da Copa Super 8, que reúne os oito primeiros colocados da competição. Levantou a taça ao derrotar o Pinheiros-SP, fora de casa, por 85 a 62. Tornou-se bicampeão do torneio.

E na Liga Nacional de Basquete (LNB), também chamada de NBB (Novo Basquete Brasil), o Minas ocupa a quarta colocação. São 28 jogos, 21 vitórias e sete derrotas.

Pois é, se no futebol nossos principais times fracassam, no vôlei e basquete a situação é diferente. Além disso, temos a natação. O Minas é favorito na Taça Brasil. E no futsal, dois dos nossos times, Minas e Praia, estão entre as equipes mais fortes da Liga Nacional.

Como se vê, o esporte mineiro brilha…

