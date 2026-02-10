Um sinal de emoção no Campeonato Mineiro

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um começo de ano agitado no futebol brasileiro, em especial no mineiro. Quem diria, por exemplo, que o Cruzeiro, que vivia uma situação angustiante, como uma campanha muito ruim no Estadual, e a lanterna no Brasileiro, por isso com os bastidores agitados, terminaria a sétima e penúltima rodada da fase de classificação do Estadual como o time de melhor campanha, ainda mais tendo um clássico pela frente?



Foi uma rodada incrível. Pode-se dizer que tudo deu certo para o Cruzeiro e seu treinador ameaçado. Não venham me dizer que Tite não estava na berlinda. Não só estava, como continua, no meu modo de entender. Afinal de contas, tem a obrigação de vencer no Brasileiro, na próxima rodada, contra o Mirassol, no interior paulista, para não seguir com a vexatória condição de lanterna.



Pois o Cruzeiro saiu da penúltima rodada com a melhor campanha, 12 pontos, resultado de quatro vitórias e três derrotas, na liderança do grupo C, e poderá se classificar para as semifinais mesmo que perca seu último jogos diante da URT, em Patos de Minas, isso desde que o Norte volte a perder – foi derrotado, em casa, pelo Uberlândia, neste final de semana, por 3 a 2. Assim, estaria com o primeiro lugar da chave garantido.



Mas a rodada foi mais que isso. Ninguém esperava que o Atlético empatasse, dentro de casa, com o Athletic, por 1 a 1. Pois é. Cá pra nós, o Galo, assim como o Cruzeiro, não está nada bem. O time se mostra sem sustentação, em especial do meio-campo. E sem sustentação desse setor, a defesa fica exposta e o ataque não tem apoio.



E o América? Perdeu, mas segue liderando o Grupo B. Tem 12 pontos e está muito próximo das semifinais.

O Campeonato, neste momento, mostra duas disputas. Primeiro, por uma vaga nas semifinais. E depois, contra o rebaixamento.



Na briga por uma vaga na fase final e na disputa do título, nada menos que oito das 12 equipes. É incrível, mas, neste momento, existe equilíbrio nessa disputa.



No Grupo A, o líder é a URT, que soma 11 pontos, com três vitórias, dois empates e duas derrotas. Em segundo, o Atlético, com a mesma pontuação, sendo duas vitórias e cinco empates. A diferença está no número de vitórias. Mas, nesse grupo, o Uberlândia mostrou força no fim de semana ao vencer o North, em Montes Claros, por 3 a 2. Tem nove pontos. Vencendo o Pouso Alegre, e com derrotas de Atlético e URT, estaria em primeiro lugar na chave e com a vaga.



No B, o América é o líder, com 12 pontos (três vitórias, três empates e uma derrota). Em segundo, a Tombense, com 11 (três vitórias, dois empates e duas derrotas). Na sequência, o Pouso Alegre, com 10 (três vitórias, um empate e três derrotas). O América tem a vantagem de jogar em casa, contra o North, que precisa vencer para garantir vaga. A Tombense vai a São João del-Rei enfrentar o Athletic, que precisa vencer para escapar ao rebaixamento. E o Pouso Alegre pega o Uberlândia, no Triângulo, numa briga de cachorro grande, pois os dois ainda têm chances de classificação.



No C, O Cruzeiro é o primeiro, com 12 (quatro vitórias e três derrotas). Pega a URT, fora de casa, e tem a ameaça do adversário ainda lutar pela classificação. O North é o segundo, com 11 (três vitórias, dois empates e duas derrotas).



Esse é o quadro de quem segue na disputa.



Já quatro equipes brigam para fugir ao rebaixamento. Chegamos assim à última rodada da fase de classificação com Democrata, com sete pontos, mesmo total do Itabirito, Betim e Athletic, com seis, ameaçados pela “degola”.



Os times que subiram do módulo II para o módulo I no ano passado, URT e North, estão fora dessa briga. Disputam em cima. E um time que se tornou tradicional em Minas Gerais, o Athletic está ameaçado. Chama ainda mais a atenção, pois o time está na disputa da Série B do Brasileiro.

Mudanças, muitas. Ou seja, o próximo final de semana – última rodada – promete muitas emoções.

