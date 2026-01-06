A alternativa para a falta do nosso futebol

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A transição entre fim de ano e início de outro é uma tortura para quem gosta de esporte, mais precisamente de futebol. É que o esporte para por aqui. Dessa vez vai começar mais cedo, no próximo final de semana. Mas não estará com força total. Os grandes clubes vão usar jogadores da base e aqueles que não tiveram oportunidades. Mas vai recomeçar. Sem os astros.

Mas o que quero colocar é que existem formas de burlar essa ausência do futebol. Tem o basquete, a NBA. Com a televisão, a gente fica nutrido de esporte o tempo todo.

Mas percebo uma nova tendência. Não é só a ausência do futebol e a NBA que atraem a maior atenção. O crescimento do interesse pelo futebol americano é impressionante.

Para se ter uma ideia, não é raro entrar num restaurante ou ir a um bar e ver alguém discutindo sobre esse esporte, que, a princípio, parece complicado, mas não é. É um jogo como outro qualquer, porque tem regras, que não são difíceis de serem assimiladas.

Pois chegamos a um momento, justamente na escassez do futebol, de decisão. No momento em que estão se definindo os times que passam à decisão das conferências.

Funciona da seguinte forma. São duas conferências, NFC (Conferência Nacional) e AFC (Conferência Americana). No total, 32 times divididos nessas duas conferências. Os sete primeiros de cada uma passam à segunda fase.

A partir daí, são competições em séries eliminatórias. O time melhor colocado, o campeão da conferência, fica de stand by, ou seja, esperando seu adversário. Os outros seis se enfrentam para saber quem avança.

Daí em diante, séries eliminatórias, confrontos entre duas equipes por vez, até chegar à final. Sempre um representante da NFC contra uma da AFC.

A última vaga para os playoffs foi decidida neste domingo, com um confronto emocionante, em que o Pittsburgh Steelers venceu o Baltimore Ravens por 26 a 24, num jogo que teve cinco viradas. E mais: dois field goals, tiros, chutes, diretos para o que poderíamos chamar de gols, um para cada lado, em que os kickers (chutadores) erraram. Incrível. A vaga foi decidida num chute errado.

Pra nós brasileiros, isso é inadmissível, mas pra eles, tá valendo.

Na AFC, o Denver Broncos está de stand by. Na NFC, o Seattle Seahawks.

Os playoffs da AFC são Jacksonville Jaguars x Buffalo Bills, New England Patriots x Los Angeles Chargers e Pittsburgh Steelers x Houston Texans. Na NFA, Carolina Panthers x Los Angeles Rams, Chicago Bears x Green Bay Packers e Philadelphia Eagles x San Francisco 49ers.

Nos Estados Unidos, o futebol americano é mais do que um esporte; é parte da cultura nacional. É seguido por milhões de fãs que se encantam com sua combinação de estratégia complexa e intensidade física.

E o futebol americano, lá, é a liga de esporte profissional mais lucrativa, aliás, também do mundo.

O futebol americano é um esporte extremamente técnico, caro e violento. Tanto é verdade que ninguém joga futebol de rua com linha ofensiva e linha defensiva.

Sei que, na falta do nosso futebol, me aventurei em ver o esporte. Já o acompanhava há algum tempo. A diferença, agora, é que me empolgou, principalmente depois do último jogo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.