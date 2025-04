Quando elas se encontram, as histórias do vôlei

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Lá vem elas novamente. História pura, de esporte, de Minas Gerais. Vanessa Lorusso, Lurdinha, Maria Elisa, Eliane, Elda, Juliana, Rosilene, Blenda, Fátima Guilherme, Sônia, Cecília, Zezé, Neuzinha, Eni, Fatão, Gina, Fairuze.

Isso significa que três gerações do vôlei mineiro estão reunidas. Pois elas permanecem juntas, mesmo longe das quadras, mas nem todas. Algumas estão trabalhando no vôlei, fora da quadra.

E isso faz lembrar um tempo em que o esporte era forte na nossa cidade. Tínhamos um Campeonato Metropolitano forte: Minas, Mackenzie, Olympico, Sparta.

Ingressos para Minas x Osasco, pela semifinal da Superliga de vôlei, estão esgotados

Elas se encontram de tempos em tempos. A memória é maravilhosa, ouvir as histórias, as dificuldades de um tempo, por exemplo, para viajar. Muitas vezes, as condições eram precárias, o ônibus não aparecia. Tinham de ir de Kombi, apertadas.

Era um tempo de treinadores mágicos, verdadeiros gênios desse esporte. E lá estão duas herdeiras de dois desses fenômenos. Fátima, filha de Adolfo Guilherme, irmã de Pacome. Blenda Bartels, filha de Nélson Bartels. Dois dos maiores nomes desse esporte em nosso estado, ao lado de Élcio Nunan, que infelizmente já não está mais aqui, mas que não é esquecido, jamais.

Praia Clube vence o Bauru e força jogo 3 nas quartas da Superliga Masculina

E quem pensa que elas pararam de jogar, ledo engano. Elas ainda estão na ativa. Existe, no vôlei, a categoria master, mais ativa que nunca. Elas se encontram nas quadras, pelo menos duas vezes por semana. E estão se preparando para ir ao Mundial da categoria, na China.

Derrota é palavra proibida. Estão acostumadas a ganhar. É isso, aliás, que as move. Estão prontas. Será no meio do ano, mas desde já, estão se movimentando. “Vou treinar cada vez mais, daqui até lá”, é uma frase que todas não cansam de repetir.

E lances, vitórias, não cansam de recordar. As levantadoras Blenda e Zezé, que fizeram levantamentos incríveis, de costas, com uma só mão. Eram lances comuns.

Eni, com seus recordes, como ser um das mais antigas em atividade. Não vou falar a idade, para que ela não brigue comigo.

Campeã olímpica, Duda se manifesta após 5º lugar no Circuito Mundial em Saquarema

Lurdinha, que vi ainda no Colégio Arnaldo, minha colega de sala. A melhor jogadora da escola. Era só levantar pra ela e comemorar o ponto. Jogou no Olympico, mas depois que passou, foi jogar com as meninas, no Minas. Levada por elas.

Vanessa Lo Russo encantou enquanto jogadora, e depois, brilhou como treinadora. Fátima Guilherme, filha de Adolfo, irmã de Pacome, também é técnica como seu pai. Nossa, essa também era demais, defendendo, passando, atacando.

“Fatão”, outra Fátima. Na rede, era um fenômeno, fosse atacando ou bloqueando.

E lá também está Elda. Mulher do técnico de futebol Carlos Alberto Silva. Defendia como ninguém. Aninha, ponteira, Cecília, Elaine, Juliana, Rosilene, Neuzinha, Gina, Fairuze. Gente, uma Seleção Mineira inteira.

E falta Maria Elisa, que era do Mackenzie. Era uma atacante impiedosa e fez o mundo reconhecê-la. Pois isso aconteceu num torneio de master, na Rússia. O ginásio inteiro se levantou para aplaudi-la. Nem o árbitro se conteve. O jogo parou para reverenciá-la.

Foi uma bola levantada lá na saída de rede, junto à Antena, bem em cima da rede. Pois Maria Elisa não se amedrontou. Pelo contrário. Subiu e bateu a bola, atrás da rede. Como se tivesse traçado uma reta.

Um lance raro. Cravar atrás da rede. Pois ela fez isso e o ginásio parou por causa dela. Bom, vem um novo Mundial Master na China. Elas todas irão. E porque não, sonhar com uma conquista. A julgar pelo ânimo dos encontros. Nada é impossível.

Vamos lá, meninas…

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.