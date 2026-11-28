Isabela



Na última quarta-feira o Altíssimo foi palco do lançamento da nova coleção Genesis, criada a seis mãos: Beatriz Menin, Claudia Sabino e Vivaz. Durante toda a tarde as joias estavam expostas, as modelos passeavam com as roupas, adornadas pelas peças, e, na decoração do espaço, assinada por Beatriz Menin, estavam o estudo da artista: as peças em cerâmica, feitas por ela, que foram a base para a criação das joias. As roupas – em seda pura e musseline – estão lindas e compõem muito bem com a coleção que tem como base o ouro branco e amarelo e as pedras brasileiras: água marinha, ametista e brilhante. Em breve o caderno trará a matéria completa.

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Rogério Faria Tavares entre os acadêmicos Domicio Proença (ex-presidente da ABL) e Fernanda Montenegro Júlia Johnson/divulgação

Compliance



Todas as grandes empresas têm um setor de Compliance que cria regulamentos e normas do setor de políticas internas, e implanta na organização como determinações de extrema importância que devem ser seguidas por todos. Abrange padrões éticos e boas práticas de governança para prevenir riscos, fraudes e penalidades. O compliance só funciona de fato se toda a diretoria, desde o presidente e CEO se comprometem em seguir e fazer valer.

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Ha algum tempo, um amigo da coluna, atrasado para uma reunião na Vale, ultrapassou um pouco o limite de velocidade estabelecido dentro de sua sede (60km). Foi abordado, explicou o motivo, pediu desculpas, mas teve a reunião cancelada por desobedecer uma norma da empresa. Isso é fazer valer o compliance.

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Mas será que as normas são só para os simples mortais? A coluna tomou conhecimento de que presidente de uma grande empresa tem usado de influência junto ao governoadpr eleito, para tentar emplacar parente em uma secretaria de estado. Sua empresa tem um setor de compliance bem sério, será que estão sabendo disso? Estão fazendo vista grossa, ou isso pode?



Mulheres e protagonismo



Histórias de mulheres, memória e resistência atravessam a programação da 16ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que acontece de 2 a 6 de dezembro, no Cine Santa Tereza, em Belo Horizonte. A mostra, promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, propõe reflexões sobre o envelhecimento, a memória e a dignidade, com entrada gratuita.



Natal em Branco



Reconhecido como um dos artistas mais comprometidos com a reciclagem, Léo Piló brilhou com o presépio colaborativo que montou na Casa Fiat de Cultura, e merece parabéns. Inspirada no clima social dos anos 70, a obra propõe uma releitura contemporânea da Sagrada Família, em uma composição surpreendente. Todo em branco, o presépio reúne diferentes materiais e mãos criadoras. Para quem for conferir a iluminação da Praça da Liberdade, vale a pena dar uma esticadinha até ali, logo ao lado, e conhecer essa delicada celebração natalina. A exposição fica até 10 de janeiro.

Adeus a Paolo Bulgari



O empresário e designer de joias Paolo Bulgari (1937–2026), neto do fundador da Bulgari e presidente do grupo por décadas, faleceu no sábado passado, 21 de novembro, em Roma, aos 89 anos. Ele foi um dos principais responsáveis por transformar o negócio familiar em uma das maiores potências globais do mercado de luxo.

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Ele começou na empresa em 1960, trabalhando ao lado de seu pai, Giorgio Bulgari. Tornou-se um dos maiores especialistas do mundo em gemologia e pedras preciosas. Em oposição ao estilo mais delicado da joalheria francesa tradicional, a Bulgari se destacou pelo uso de ouro amarelo intenso, proporções generosas e combinações vibrantes de pedras coloridas. Em 2011, a família vendeu o controle acionário da companhia para o conglomerado francês LVMH.

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Mesmo após a venda do grupo, Paolo manteve-se ativo no incentivo a jovens designers e na preservação do ofício artesanal da alta joalheria. Em novembro de 2019, criou ao lado da esposa a Fondazione Paolo Bulgari, entidade dedicada ao combate à pobreza educacional, capacitação profissional e regeneração urbana em bairros vulneráveis da periferia de Roma.

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A Bulgari inovou com o uso de pedras coloridas em lapidação cabochão. Em 1960, lançou joias com moedas gregas e romanas. Na década de 70, inovou lançando relógios e pulseiras (em ouro) que enrolavam no braço (Serpenti). Em 77, lançou o relógio de pulso com caixa cilíndrica, com o logotipo duplo gravado diretamente no bisel. Em 1980 foi a vez da linha Parentesi, um marco da joalheria modular. E em 1999, na virada do milênio, lançou a B.zero1, um dos maiores sucessos comerciais da história da marca. O anel funde a técnica Tubogas em uma espiral central inspirada na arquitetura circular do Coliseu, emoldurada pelas bordas planas com o logotipo duplo da linha Bulgari Bulgari.

Por aí...

Além do bom leite e do ótimo queijo, Minas agora também produz o doce de leite (em barras) mais gostoso do país. Um concurso realizado pela CNA (Confederação Nacional da Agricultura) colocou o doce 'Alferes do Tacho' no primeiro lugar entre centenas de concorrentes. Produzido em São João Del Rei, o segredo da guloseima é a sua finalização manual, o que cria uma casquinha e resguarda o miolo mole. Seu curioso formato triangular remete ao símbolo da Inconfidência Mineira. Além disso, tem apenas 15% de açúcar em sua receita. É o céu!

Em entrevista recente na TV, o empresário Marcelo Patrus (que comanda com os irmãos a tradicional e mineiríssima Patrus Transportes), revelou a expansão da empresa, que hoje fatura mais de R$ 1 bilhão e atende tanto ao B2B quanto ao B2C. Ele apontou o crescimento das entregas em várias áreas, com exceção do pequeno varejo de moda – que vê as lojas físicas diminuindo a cada dia. A queda reflete o avanço do e-commerce e é um indicativo real e incontestável dessa transformação.

Após uma imersão musical no Berklee College of Music, em Boston, nos EUA, a cantora mineira Carolina Rice voltou com sucesso aos palcos de BH. Sua apresentação no Mina (bar de jazz do Automóvel Clube), lotou a casa, que é o atual point na noite da cidade. Com repertório de soul e jazz, a artista revisita nomes como Amy Winehouse, Adele e Sade. Entre seus novos projetos está o Queens of Soul, desenvolvido com Rafael Canielo Quarteto.

A turma ligada à nossa moda tem encontro marcado na Assembleia Legislativa, dia 2 de dezembro, para celebrar os dez anos da Frente da Moda Mineira. Também na pauta, a criação do Dia da Moda Mineira e uma retrospectiva da trajetória do setor. A programação inclui, ainda, a entrega de diplomas a nomes que se destacam nessa caminhada. Tudo acontece durante audiência pública, proposta pelo deputado Professor Cleiton.

O estilista Celso Afonso comemorou seu aniversário reunindo amigos em uma animada confraternização, marcada, como sempre, por muita alegria e descontração. E, por falar nele, suas bolsas foram um dos destaques da última Minas Trend. A coleção teve recorde de clientes e vendas, confirmando a criatividade e qualidade de seus produtos.

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A literatura brasileira ganhou destaque na nova edição da revista Arts & Culture, da Chanel, que traz uma indicação de leitura para o livro Um Defeito de Cor. Publicado em 2006, cuja autora é a mineira Ana Maria Gonçalves, nascida em Ibiá, no Alto Paranaíba. Alto prestigio. O romance narra a trajetória de Kehinde, mulher africana escravizada no Brasil do século 19. Uma das poucas citações brasucas na publicação. A escritora é a primeira mulher negra a ser eleita imortal da Academia Brasileira de Letras, no ano passado.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.