BH recebe, no dia 28, mais uma edição do Festival Mineiridades, evento gratuito que aproxima moda, música e gastronomia em uma programação dedicada à cultura mineira e à mobilização social. Idealizado por Ludmilla Araújo, fundadora do Instituto Mineiridade, o festival será realizado no Espaço Meet, na Avenida Raja Gabaglia, 2671, no bairro São Bento. A iniciativa arrecada recursos para a ONG O Proação, instituição beneficiada pela ação solidária do desfile. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados pela plataforma Indikey.

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A programação musical começa às 14h com o DJ Leandro Rallo abrindo o festival. O desfile será às 15h, com participação das marcas Anna Barroso, Manoel Bernardes, Patricia Motta e Denise Valadares. Após o desfile, às 17h, começa o show do projeto DIVAS, comandado por Manu Diniz e Carla Sceno. Retirada de ingressos gratuitos pelo Indikey.

Despedida

Foi linda a Missa de 7º Dia da jornalista Anna Marina, criadora deste caderno, e celebrada pelo reitor padre Fernando Lopes, no Santuário N. Sra. de Fátima. Chamou a atenção a presença de Sandra Carneiro de Mendonça, de 100 anos, completamente lúcida e elegante como sempre. Ela e o marido Juco foram grandes amigos de Anna. Sandra foi acompanhada da filha Letycia, e relembrou da presença da jornalista, no seu aniversário de 98 anos (foto), com Josefina Veloso.

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Josefina era amiga irmã de Anna Marina e faz questão de dizer que amiga melhor não poderia existir. Anna sempre a apoiou nas fases mais difíceis de sua vida. “Para mim ela não acabou, só não estou vendo ela mais, mas vou vê-la na foto que tenho na minha casa. Ela será minha amiga para sempre, será inesquecível. Além de estar sempre ao meu lado, também apoiou sempre minhas filhas. Fiquei emocionada em ver Sandra na missa. Assim são as amigas de Anna, verdadeiras, leais e que se amaram a vida toda”, disse Josefina para esta colunista.

Nova marca



O estilista Luiz Cláudio e o craque em bijus, Carlos Penna, lançaram uma nova marca de moda feminina, a Palco, com desfile em São Paulo, no final de setembro, e no último final de semana fizeram o lançamento aqui, em Beagá. Confiram a novidade no instagram @deupalco.

Conexões à mesa



De Lima a Belo Horizonte, a gastronomia movimenta a agenda do RP Thiago Romano, da Romano Comunicação. Ele acompanhou recentemente a premiação do 50 Best Restaurants, na capital do Peru, realizada pela primeira vez na América Latina. Dois endereços brasileiros integram a seleção dos melhores restaurantes do mundo: o Tuju, de São Paulo, na 16ª posição, e o Lasai, do Rio de Janeiro, na 25ª.

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No retorno ao Brasil, Thiago arregaçou as mangas e está a todo vapor na divulgar e organização da primeira edição do Beagá Recebe, encontro internacional das cidades criativas da gastronomia, que acontece de 9 a 12 de dezembro, no P7 Criativo. Com curadoria de Carol Fadel e Maria Clara Magalhães, a programação reunirá delegações de Bérgamo, na Itália; Al Medinah, na Arábia Saudita; e das brasileiras Florianópolis e Paraty, entre outras. Belo Horizzonte é reconhecida, desde 2019, pela UNESCO como Cidade Criativa da Gastronomia e por isso será anfitriã de um intercâmbio de ingredientes, tradições, saberes e experiências.

Por aí...

Neste sábado, às 19h, será inaugurada a decoração de Natal da Praça da Liberdade e do conjunto arquitetônico do seu entorno.

A abertura contará com a apresentação da cantata de Natal do coral Black to Black, regido por seu criador maestro Bruno Graça.

No dia 25, será aberta a exposição Elogio ao amor, com bate-papo com a artista Marilá Dardot e com a curadora Cristiana Tejo, às 19h30. O bate-papo é gratuito, mediante inscrição pela Sympla. Marilá Dardot é artista visual e mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Desde 2000, participa de importantes bienais como as de São Paulo (2006 e 2010), do Mercosul (2022) e de Cuenca (2023). A mostra poderá ser visitada até 24 de janeiro, de terça-feira a sexta-feira, das 10h às 21h e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h.

Por falar em Casa Fiat de Cultura, está lindo o presépio de Leo Piló. Com uma pegada mais moderna o artista criou um verdadeiro jardim de flores de papel, merece ser visitado, está na vitrine e tem chamado a atenção de quem passa por lá.

A Faculdade de Direito da UFMG chega aos 134 anos como a segunda melhor graduação em Direito do país, segundo o RUF, e com nota máxima na pós-graduação pela CAPES. No último dia 19, seus professores homenagearam, com jantar no Automóvel Clube de Minas Gerais, Hermes Vilchez Guerrero, que encerra oito anos como diretor. No dia 26, Mônica Sette Lopes e Roberto Novaes tomam posse para um mandato de quatro anos à frente da histórica Casa de Afonso Pena.

A 3ª Mostra Infantojuvenil Nosso Teatro, será nos dias 4 a 6 e 11 e 12 de dezembro, no Cine Theatro Brasil. Na abertura, os alunos apresentam jogos de improvisação desenvolvidos ao longo do ano: as crianças entram em cena às 18h e os adolescentes, às 20h. No domingo, dia 6, a programação será dedicada ao cinema, com produções como o minidocumentário “Por Trás da Cena”. As nove atrações têm classificação livre e recursos de acessibilidade. Os ingressos são gratuitos pela Sympla, mediante a entrega de 1 kg de alimento nãoperecível na entrada.

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A Kilchoman, destilaria escocesa de Islay, desembarca no Brasil pela Inspirits, divisão de destilados do Grupo La Pastina. Foi a primeira destilaria inaugurada na ilha em mais de 124 anos, é uma das poucas da Escócia que planta, malteia, destila e engarrafa o whisky na própria fazenda, e segue nas mãos da família fundadora, dando lucro todos os anos desde 2010. Os primeiros rótulos que chega aqui são Machir Bay e Sanaig, com perfis bem diferentes entre si.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.