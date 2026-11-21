No verão 2027, os detalhes ganham protagonismo e mostram que não são apenas as cores ou os formatos que fazem diferença em uma produção. Texturas em relevo, bordados metalizados, superfícies trabalhadas e combinações de materiais transformam os looks mais básicos. A Usaflex lançou sua coleção alto verão 27, com diferentes interpretações dessa tendência, mantendo o compromisso com o conforto e tecnologia. Dos acabamentos inspirados em escamas aos bordados com aparência artesanal, passando pelos detalhes metálicos e pela combinação de palha e couro, as novidades permitem incorporar informação de moda às produções cotidianas.

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A Hering apresenta o Drop 90’s Divulgação

Drop anos 90

A Hering apresenta o Drop 90’s, uma curadoria especial que resgata referências da moda dos anos 1990 em uma seleção de peças que traduzem a estética descomplicada e autêntica da década. Com camisetas de modelagem raglan, estampas camufladas e uma combinação de peças em jeans e cargo, o lançamento aposta em elementos que marcaram o período e voltam a inspirar o vestuário contemporâneo. Entre os destaques estão as camisetas de mangas curtas e compridas no estilo raglan, trazendo uma proposta esportiva e descontraída para o guarda-roupa. A modelagem mais ampla proporciona conforto e liberdade de movimento, enquanto as diferentes combinações de cores reforçam a identidade visual característica da época. A estampa camuflada aparece em calça de cintura baixa e bermuda cargo. A curadoria também contempla bermudas, shorts e calças jeans, regatas com efeito de sobreposição, camisetas cropped e jaquetas, que ampliam as possibilidades de combinação.

A coleção de verão 27, "Desejos de Verão", da Marisa Divulgação

Alto verão

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Com a chegada do verão e a temporada de férias se aproximando, é hora de começar a pensar nos looks para aproveitar os dias de sol. Entre as apostas para a estação, o beachwear ganha destaque com estampas florais, referências tropicais e diferentes modelagens, que ajudam a compor produções para praia e piscina. A coleção de verão 27, “Desejos de Verão”, da Marisa foi inspirada no navy renovado e no boho litorâneo. Os tons de azul, estampas inspiradas no fundo do mar, crochês e peças leves e fluidas estão entre os destaques da temporada. A coleção reúne opções de moda feminina, beachwear, infantil, calçados e acessórios. Além das saídas que podem ser usadas como vestido, a seleção inclui biquínis com estampas florais e de folhagens, modelos com top meia-taça e bojo, além de hot pants, que aparecem como alternativa para quem prefere diferentes propostas de modelagem.

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