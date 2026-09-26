Assine
overlay
Início Isabela Teixeira
IT
Isabela Teixiera Da Costa
Lá & Cá

Novos tons e texturas na casa

Publicidade

Mais lidas

Isabela Teixiera da Costa
IT
Isabela Teixiera da Costa
Repórter
26/09/2026 02:00

compartilhe

SIGA NO google news
×
Conjunto Peças Cerâmica Pingo de Leite reúne quatro vasos em cerâmica - (crédito: Divulgação)
Conjunto Peças Cerâmica Pingo de Leite reúne quatro vasos em cerâmica crédito: Divulgação

A chegada da primavera inspira novos tons e texturas na casa. No Acervo Jorge Feitosa, o Conjunto Peças Cerâmica Pingo de Leite reúne quatro vasos em cerâmica artística brasileira, produzidos provavelmente entre as décadas de 1950 e 1970, em uma composição de terracota, vinho, branco e dourado. As peças são apresentadas juntas, valorizando a relação entre suas formas orgânicas, texturas e motivos botânicos. O conjunto traz cor e movimento para ambientes de linhas mais neutras e destaca a presença da cerâmica brasileira de meados do século 20 na decoração contemporânea.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Vivere All’Italiana, sua nova coleção
Vivere All’Italiana, sua nova coleção Divulgação

Arte de Viver

A Trussardi, marca de cama, banho e itens de lifestyle com DNA italiano, apresenta Vivere All’Italiana, sua nova coleção que transforma referências da cultura e do modo de vida do país em experiências para diferentes momentos, seja em casa, no conforto do quarto ou até mesmo nos momentos de pausa. A grande novidade é a estreia na categoria mesa, em uma narrativa que celebra a beleza dos rituais cotidianos e da hospitalidade. Para traduzir esse universo, a marca desenvolveu uma campanha que traz três formas de viver a vida: Vita Lenta, Vita Bella e Vita Dolce, que exploram, respectivamente, a desaceleração, a beleza dos detalhes e o prazer de celebrar os encontros e os pequenos rituais do cotidiano. Mais do que uma inspiração estética, é uma maneira de enxergar a vida a partir do prazer de estar em casa, receber, compartilhar e transformar o cotidiano em experiências especiais.

Trama Viva, nova coleção da Dress To
Trama Viva, nova coleção da Dress To Divulgação

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Trama Viva

A beleza do feito à mão está naquilo que não se repete. Em Trama Viva, nova coleção da Dress To, a marca parte dessa ideia para explorar a irregularidade, as texturas e o gesto artesanal como elementos centrais do vestir. O resultado aparece em uma cartela que combina naturalidade e delicadeza, com peças pensadas para acompanhar diferentes momentos do verão, da praia à cidade. As estampas Delícia de Verão e Jardim de Cor lideram a cápsula e chegam com manchas propositais, em um efeito que remete a pinturas feitas à mão. Nos vestidos, elas ganham diferentes interpretações em tricoline de algodão, algodão empapelado, algodão texturizado com efeito colmeia e fio de lurex, além de creponados fluidos que incorporam interferências de renda.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay