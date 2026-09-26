A chegada da primavera inspira novos tons e texturas na casa. No Acervo Jorge Feitosa, o Conjunto Peças Cerâmica Pingo de Leite reúne quatro vasos em cerâmica artística brasileira, produzidos provavelmente entre as décadas de 1950 e 1970, em uma composição de terracota, vinho, branco e dourado. As peças são apresentadas juntas, valorizando a relação entre suas formas orgânicas, texturas e motivos botânicos. O conjunto traz cor e movimento para ambientes de linhas mais neutras e destaca a presença da cerâmica brasileira de meados do século 20 na decoração contemporânea.

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Vivere All’Italiana, sua nova coleção Divulgação

Arte de Viver

A Trussardi, marca de cama, banho e itens de lifestyle com DNA italiano, apresenta Vivere All’Italiana, sua nova coleção que transforma referências da cultura e do modo de vida do país em experiências para diferentes momentos, seja em casa, no conforto do quarto ou até mesmo nos momentos de pausa. A grande novidade é a estreia na categoria mesa, em uma narrativa que celebra a beleza dos rituais cotidianos e da hospitalidade. Para traduzir esse universo, a marca desenvolveu uma campanha que traz três formas de viver a vida: Vita Lenta, Vita Bella e Vita Dolce, que exploram, respectivamente, a desaceleração, a beleza dos detalhes e o prazer de celebrar os encontros e os pequenos rituais do cotidiano. Mais do que uma inspiração estética, é uma maneira de enxergar a vida a partir do prazer de estar em casa, receber, compartilhar e transformar o cotidiano em experiências especiais.

Trama Viva, nova coleção da Dress To Divulgação

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Trama Viva

A beleza do feito à mão está naquilo que não se repete. Em Trama Viva, nova coleção da Dress To, a marca parte dessa ideia para explorar a irregularidade, as texturas e o gesto artesanal como elementos centrais do vestir. O resultado aparece em uma cartela que combina naturalidade e delicadeza, com peças pensadas para acompanhar diferentes momentos do verão, da praia à cidade. As estampas Delícia de Verão e Jardim de Cor lideram a cápsula e chegam com manchas propositais, em um efeito que remete a pinturas feitas à mão. Nos vestidos, elas ganham diferentes interpretações em tricoline de algodão, algodão empapelado, algodão texturizado com efeito colmeia e fio de lurex, além de creponados fluidos que incorporam interferências de renda.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.