Elegância para o Dia dos Pais

Domingo, dia 9, é o Dia dos Pais e os filhos quebram a cabeça para fazer aquele agrado. Um bom café da manhã na cama, ou um almoço gosto. Seja o que for, vem acompanhando de um presente, e o que não faltam são opções. Mas não se esqueçam de fazer um lindo cartão com aquela declaração de amor, para acompanhar.

Austral Divulgação

A Austral convidou o arquiteto e artista plástico José Ricardo Basiches para a campanha da data. Inspirados em valores de permanência, referências, gestos e memórias transmitidos ao longo dos anos, lançam os dois novos modelos de tênis da marca.

A Vivara, maior joalheria da América Latina, lança sua campanha para os pais com um olhar geracional: a ideia de tudo aquilo que os pais passam para os filhos, dos hobbies às joias que atravessam gerações, tendo como ”modelo” Rodrigo Calazans ao lado de seus filhos. Entre os destaques está a linha Icona Men, que une tradição relojoeira e inovação mecânica. Os relógios trazem mostrador skeleton com abertura para visualização do mecanismo automático de origem japonesa, caixa de 42mm, cristal de safira e pulseira sólida em aço com fecho borboleta.

Com o tema "Pai com Estilo", a Levi's aposta no conceito de referências, valores e legados que atravessam gerações em uma campanha protagonizada por Jefferson Rueda, chef do restaurante A Casa do Porco, ao lado de seu pai, José Rueda, e do irmão Washington Rueda, destacando os clássicos da marca que nunca saem de moda.

Urban Divulgação

Gustavo Borges e seu filho Luiz Gustavo apresentam as novidades da Urban focadas em longevidade e saúde. Com o mote "Longevidade é olhar para o futuro", marca de smartwear do grupo Aramis Inc. apresenta coleção que combina tecnologia têxtil, conforto e design para diferentes momentos da rotina. Entre os destaques está a Linha Bonded, que utiliza colagem técnica no acabamento de polos e camisetas e aposta em uma estética minimalista, com seda na composição.

Sob o conceito "Tão perto e tão forte", a Foxton explora a paternidade com Daniel de Oliveira como um território de memória, em que passado e presente coexistem para fortalecer os laços entre pais e filhos.

As apostas da marca para a data são as peças do Preview de Verão 27. O conforto segue como ponto de partida no uso de tecidos e modelagens, com roupas para o dia a dia em linhos e tricôs, e novas referências como o oversized em camisetas e jaquetas.

A Hering traz a coleção especial de Dia dos Pais, com o cantor Thiaguinho, com peças pensadas para acompanhar os diferentes momentos da rotina masculina. O grande destaque da temporada fica para as polos que unem versatilidade, conforto e estilo nas versões em fio tinto, piquet, tricô e algodão. A curadoria conta, ainda, com as maiores apostas para presentear: camisetas, camisas, jaquetas, casacos, moletons, calças e bermudas.

Leandro Lima estrela campanha da Dudalina e reforça a elegância do homem contemporâneo. Inspirada nessa mesma versatilidade, a coleção de Dia dos Pais foi desenvolvida para acompanhar

diferentes ocasiões, do ambiente de trabalho aos momentos de lazer.

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O portfólio reúne camisas, polos, alfaiataria, jeans, couro e a linha Performance, oferecendo opções para diferentes estilos e necessidades,sem abrir mão da elegância característica da Dudalina.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.