Com fragrâncias, itens de cuidados pessoais e acessórios para presentear todos os tipos de figura paterna, a Natura, tem opções para todos os perfis, para tornar a data ainda mais especial. Um dos destaques é o lançamento Homem Identidad, inspirada na essência e “no molho” do homem latino-americano. Uma fragrância amadeirada frutal que combina notas licorosas de frutas negras com um blend exclusivo de madeiras latino-americanas. O presente inclui Deo Parfum , Body Spray para corpo e cabelo; e Creme pré e pós Barba Multificional.

Para este Dia dos Pais, a Ricardo Almeida mergulha em sua própria história Divulgação

Elegância

Para este Dia dos Pais, a Ricardo Almeida mergulha em sua própria história. Em uma campanha que celebra o legado e a continuidade da marca e a evolução das gerações, o estilista Ricardo se apresenta ao lado de seus dois filhos mais novos, Ricardinho e Arthur Almeida, mostrando que a verdadeira elegância atravessa gerações e o estilo das peças. A grande novidade estética da campanha está na sutil inversão de papéis, enquanto Ricardo veste as criações da linha RA2, vertente da marca focada em uma alfaiataria contemporânea e de vanguarda, os jovens usam a alfaiataria clássica e atemporal que consolidou os 43 anos de história da grife no mercado nacional.

A Riachuelo apresenta sua campanha de Dia dos Pais 2026 com o conceito "Ria com ele: Ria com quem te inspira" Divulgação

Em família

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A Riachuelo apresenta sua campanha de Dia dos Pais 2026 com o conceito "Ria com ele: Ria com quem te inspira", estrelada por vários famosos com seus filhos: Murilo Benício e Pietro Antonelli, o surfista e campeão olímpico Italo Ferreira com o pai, Luiz Ferreira; João Gomes, Juan Paiva e a filha Analice, Nicolas Prattes ao lado do pai e do padrasto e Jade Picon com o pai, Carlos Picon. A campanha parte de histórias reais para celebrar diferentes formas de paternidade e reconhecer quem inspira, acolhe e está presente ao longo da vida. Murilo e Pietro compartilham em cena a cumplicidade construída também pela paixão pela atuação, profissão que Pietro também escolheu seguir. Ao ampliar o olhar sobre a data, a Riachuelo reforça sua conexão com a pluralidade das famílias brasileiras e traduz esse movimento por meio da moda e de narrativas que aproximam a marca da vida de seus consumidores. As novidades estão distribuídas em cinco linhas: Pool Legacy, com polos atemporais em algodão; Linhos, que aposta em fibras naturais e visual sofisticado; D-Ultras, básicos com foco em tecnologia, funcionalidade e performance; Essenciais, com peças versáteis em cores neutras; e Mini Me, que traz propostas coordenadas para pais e filhos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.