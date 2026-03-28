Índia e brasil em Conexão

A Le Lis Casa inicia o ano com o lançamento da coleção Índia, primeira da temporada e ponto de partida do tema Conexões, que orienta os novos lançamentos da marca. A proposta convida a mergulhar na própria história da marca, que nasceu de um garimpo na Ásia, bem como cruzar fronteiras geográficas e simbólicas, revelando a beleza que surge do encontro entre culturas, tradições e tempos distintos. Inspirada nas antigas rotas das especiarias, a coleção Índia celebra os laços entre o Brasil e o Oriente por meio de uma narrativa sensorial que une espiritualidade, cor e afeto. Especiarias indianas como anis-estrelado, noz-moscada e cravo se encontram com ingredientes brasileiros — açaí, urucum e pimenta-biquinho — criando uma fusão simbólica entre templo e cozinha, sagrado e cotidiano. A iconografia da coleção, criada, com exclusividade pelo time de criação da Le Lis Casa, entrelaça símbolos característicos da cultura indiana, como a flor-de-lótus e a flor de sândalo, com elementos da fauna e flora brasileiras, como a arara e a orquídea-catleia. As constelações Cruzeiro do Sul e Três Marias conectam céus distantes, enquanto a paleta em rosa queimado e ouro evoca o calor das especiarias e a energia espiritual das divindades indianas.

Mixed a kids lançou a coleção Dog Lover Divulgação

Kids

Para o inverno, a Mixed a kids lançou a coleção Dog Lover Society que mergulha no universo dos dogs para traduzir, em forma de roupa, a amizade verdadeira, a lealdade e aquele carinho que não precisa de palavras. Ao lado de um cachorro, o carisma das crianças brilha ainda mais. As peças traduzem essa cumplicidade com delicadeza e alegria. A cartela de cores aposta em marrons, beges e tons terrosos, trazendo aconchego e sofisticação para a estação. Como tradição da marca-mãe Mixed, a coleção apresenta estampas exclusivas que reforçam o conceito da temporada, como a estampa Dog Lover, com imagens de cachorrinhos, além de florais, xadrez e tear, equilibrando o lado cool e moderno com o chique e clássico.



Para se destacar

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A Schutz lança sua coleção de Inverno com uma campanha estrelada pela empresária Bianca Andrade sob o conceito “Born to Stand Out”. A mensagem, que traduz a ideia de que toda mulher nasceu para se destacar, reafirma o posicionamento da marca ao celebrar mulheres que ocupam espaço a partir da própria identidade e construíram sua própria trajetória, sem necessidade de performance para serem notadas. A narrativa parte do entendimento de que presença não é construção artificial, mas consequência de decisões sustentadas ao longo da trajetória.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.