A arte sempre encontrou caminhos para atravessar o tempo. Das paredes dos palácios e museus até as páginas dos livros, ela se reinventa a cada geração e, em alguns casos, passa a habitar também os espaços do cotidiano. Foi a partir dessa ideia que a by Kamy fez uma coleção de almofadas que transforma uma curadoria de obras consagradas da história da arte em peças têxteis carregadas de memória, textura e significado. A coleção propõe um novo olhar sobre a relação entre arte e design. Ao selecionar recortes de telas de grandes mestres, o propósito é estabelecer um diálogo entre o gesto artístico original e o fazer manual contemporâneo, traduzindo cores, formas e atmosferas em superfícies bordadas que convidam à contemplação. Entre os artistas selecionados estão Gustav Klimt, Henri Matisse, Claude Monet e Katsushika Hokusai.

Escudero.Co apresenta uma coleção que convida à desaceleração e ao olhar para dentro Divulgação

Acessórios

Neste inverno, a Escudero.Co apresenta uma coleção que convida à desaceleração e ao olhar para dentro, fincando os pés no agora. Propõe um ritmo que nasce do corpo, da repetição dos dias e das escolhas feitas com intenção. É entender que o essencial não se impõe e, sim, se constrói. Esse é o principal ponto de partida das novas peças.São shapes pensados para acompanhar o cotidiano e as transformações que vêm ao longo do tempo. Modelos que deixam de ser apenas acessórios para se tornarem parte da rotina. Destacam-se quatro modelos distintos e complementares entre si. A Halle equilibra leveza e estrutura. A Celle traz um design alongado e maleável. A Keva, inspirada no escudo que assina a marca, apresenta um shape em meia-lua. E a Moorsi, leve, prática e feita para todos. Nos sapatos, a marca aposta em modelos que aliam design e conforto, como o Slingback Noden e o Mocassim Salla Bold.

A Cia da Meia, indústria têxtil, lança sua coleção Divulgação

Fofinhas

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Cia da Meia, indústria têxtil, lança coleção licenciada em parceria com a Sanrio, empresa detentora de alguns dos personagens mais icônicos e queridos do mundo, como Hello Kitty, Kuromi, Keroppi. Chococat e Keroppi. A coleção chega para encantar diferentes gerações, trazendo peças que combinam conforto, qualidade e o universo lúdico dos personagens. Os produtos foram desenvolvidos com atenção aos detalhes, cores e elementos clássicos da Hello Kitty e seus amigos, traduzindo a essência dos personagens em meias estilosas. A coleção contempla linhas recém-nascido, bebê, infantil, e adultos, reforçando o posicionamento da Cia da Meia como marca versátil e conectada a consumidores de todas as idades.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.