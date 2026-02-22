A KitchenAid acaba de lançar a Spearmint como sua Cor do Ano de 2026. O tom de verde-menta é leve e apresenta um acabamento inédito em seu portfólio: o Sand. A novidade transmite calma, renovação, bem-estar e simboliza a reconexão com a própria essência. O objetivo é que a batedeira Artisan Cor do Ano seja um elemento que desperte a criatividade e o bem-estar no preparo de receitas. A escolha da tonalidade foi liderada pelo time global de design da marca, fundamentada em estudos que mostram consumidores em busca de redefinir o sucesso por meio do autocuidado e da reconexão com sua identidade. A Spearmint marca a 8ª edição do projeto Cor do Ano, uma iniciativa global lançada em 2018. A KitchenAid é pioneira nessa jornada. Desde 1955, quando introduziu as primeiras batedeiras coloridas no mercado, a marca utiliza a cor como uma poderosa ferramenta de expressão e criatividade. Confira as cores já lançadas: 2018 /2019 – Bird of Paradise (rosa coral) Edição especial de 100 anos da KitchenAid, 2020 – Kyoto Glow (verde luminoso), 2021 – Honey (dourado quente), 2022 – Beetroot (fúcsia intenso), 2023 – Hibiscus (rosa inspirado na flor de hibisco), 2024 – Blue Salt (azul perolado), 2025 – Butter (amarelo amanteigado), 2026 – Spearmint (verde-menta).

Dos volumes ao conforto sensorial, escolher bem o tipo de tecido para estofados realça o protagonismo do mobiliário. O tecido nunca é apenas um acabamento, ele é parte da composição, participa da leitura visual do espaço e influencia diretamente como percebemos conforto, proporção e identidade. Ele conecta a função ao sensorial, traduz a experiência do toque e reforça o desenho das peças. Esse equilíbrio entre forma, materialidade e uso é fundamental. É nesse ponto que o olhar técnico faz diferença. O arquiteto e designer de mobiliário Felipe Zorzeto explica que texturas mais encorpadas trazem aconchego, tramas naturais comunicam leveza. Já cores profundas criam sofisticação, enquanto bases claras ampliam a sensação de luminosidade. Por isso, a seleção do tecido muitas vezes dita não apenas a estética do móvel, mas o diálogo entre materiais ao redor. Para Zorzeto, antes de observar cor, textura ou tendências, o primeiro passo é entender quem usa o móvel, como usa e em que ambiente. Casas com crianças e pets pedem tramas mais resistentes, por exemplo. Peças de uso eventual permitem materiais delicados.

A primeira parceria entre Puma e Daniëlle Cathari coloca os modelos Suede e Speedcat sob os holofotes. A designer holandesa redesenhou as icônicas silhuetas dos modelos com materiais lúdicos e uma estética conectada aos elementos da natureza. Por meio de detalhes e referências de texturas, a collab evoca o mundo dos pés. Um camurça rico e texturizado envolve tanto o Suede quanto o Speedcat, oferecendo uma riqueza tátil e visual aos modelos. Outro detalhe marcante são as formas em relevo no calcanhar de cada tênis, que lembram olhos de aranhas observando o ambiente, servindo também como uma interpretação do logo de Cathari. A versão do Suede Daniëlle Cathari vem em um tom de vermelho profundo, inspirado em cogumelos, e o Speedcat Washed Daniëlle Cathari assume um tom mais suave de musgo. Para completar, os modelos acompanham opções de cadarços intercambiáveis, permitindo a personalização do visual.

A Chico Rei lançou Brisa, coleção que transforma o vestir em experiência de leveza, movimento e expressão criativa. Pensada para além do verão, a coleção nasce da ideia de respiro, dias mais abertos, ritmo desacelerado e da sensação de deixar a arte circular no cotidiano. Com foco nas estampas autorais, um dos principais pilares da marca, a Coleção Brisa reúne peças que combinam conforto, fluidez e identidade visual marcante. Tecidos leves, estruturas respiráveis e modelagens versáteis para acompanhar diferentes momentos do dia com naturalidade e liberdade. A proposta é vestir criatividade sem esforço: roupas que funcionam no movimento real da vida, com caimento suave, toque agradável e composições que equilibram cor, natureza e expressão gráfica.

A Cadence, marca de eletrodomésticos lançou dois produtos de tamanho ideal, leves e úteis para levar em viagens de férias. Com o mote "Leve a vida mais leve”, que celebra a praticidade e o bem-estar, a iniciativa reforça a presença da marca em diferentes momentos da rotina, e mostra que a Cadence é a companhia ideal para qualquer destino, seja na mala, na mochila ou na casa de praia. Entre os produtos de destaque estão, a Sanduicheira Click se diferencia pelo design funcional, com botão liga/desliga, estabilidade durante o uso e chapas antiaderentes profundas, que ampliam as possibilidades de preparo e facilitam a limpeza. Já o Blender Zoop reforça a ideia de mobilidade, permitindo o preparo rápido de bebidas geladas ou quentes, inclusive com frutas congeladas.

Em 2026, a Incepa ressalta os atributos que construiu ao longo de sua história. Sempre antenada com as tendências do mercado, revisitou os pisos de madeira com a Série Assoalho disponível nos tons Savana e Caribe. Indicada para áreas internas secas de tráfego intenso (G5), oferecendo resistência, fácil manutenção e versatilidade para projetos residenciais e comerciais que buscam elegância atemporal. Com o charme dos pisos de madeira maciça para o porcelanato, a novidade da marca concilia o visual acolhedor com alta performance técnica. Inspirada nas tradicionais tábuas corridas, a coleção remete aos pisos de assoalho, reproduzindo de forma fidedigna veios suaves e variações naturais discretas, com acabamento acetinado e formato alongado 20 x 120 cm, que amplia a sensação de continuidade dos espaços.

