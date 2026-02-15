A Sony acaba de lançar o LinkBuds Clip, fones de ouvido com design de anel aberto que permitem ouvir música sem bloquear sons do ambiente. O modelo não veda o canal auditivo, mantendo a percepção de ruídos externos durante o uso. A proposta do modelo é atender rotinas em que o uso intermitente de fones — para música, chamadas, podcasts ou vídeos — acontece em paralelo a deslocamentos, trabalho e interações presenciais. E oferece até 37 horas de funcionamento com o estojo de carregamento, sendo 9 horas nos fones e mais 28 horas adicionais no estojo. O carregamento rápido também foi desenhado para a rotina diária: três minutos na tomada garantem até uma hora de uso, o que reduz interrupções ao longo do dia. O modelo conta com três modos de audição, que podem ser alternados por toque. O modo padrão equilibra música e sons externos; o Voice Boost prioriza a captação de vozes ao redor, facilitando o uso em locais movimentados, como estações ou áreas urbanas; já o Sound Leakage Reduction reduz o vazamento de som, indicado para ambientes mais silenciosos ou compartilhados.

Crocs se consolidou como sinônimo de estilo e autenticidade Divulgação

Crocs Soho

Ao transformar o conforto em moda, a Crocs se consolidou como sinônimo de estilo e autenticidade. A marca lança novas cores da sandália Soho Y Strap Sandal e o modelo Saturday Sandal. A Soho Sandal é apresentada agora nas cores Citrus, Guava e Meteor. Com uma estética mais essencial e versátil, a Saturday Sandal é inspirada na funcionalidade do Classic Clog e apresenta uma silhueta limpa, com duas tiras ajustáveis. Desenvolvida com palmilha em espuma Croslite entrega conforto de 360 graus em um modelo fácil de usar, leve e prático e fácil, também com possibilidade de personalização por meio dos Jibbitz.

No carnaval cresce a procura por maquiagens corporais. Uma das opções disponíveis no mercado Divulgação

Para iluminar, bronzear e hidratar

No carnaval cresce a procura por maquiagens corporais. Uma das opções disponíveis no mercado são os iluminadores corporais da Labotrat, disponível em duas tonalidades diferentes. Os produtos fazem parte do portifólio da linha Vai&Brilha e prometem uma pele hidratada, iluminada e livre de imperfeições. A maquiagem corporal ainda possui ação desodorante, partículas de brilho, toque seco e aveludado. As águas autobronzeadoras são uma alternativa prática e segura para quem não conseguiu garantir o bronze ou prefere evitar exposição ao sol. O produto deve ser passado com 24h de antecedência, mantendo um efeito prolongado na pele e sem necessidade de retoque nos primeiros dias. A água pode ser usada em conjunto com os iluminadores corporais, garantindo uma pele ainda mais iluminada e hidratada. A Labotrat possui duas tonalidades de águas autobronzeadoras, assim como os iluminadores corporais. Todos os produtos são dermatologicamente testados.

