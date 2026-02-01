Tênis, moda e cerveja

O que começou como um jantar de boas-vindas oferecido por Stella Artois para a tenista Aryna Sabalenka, em sua vinda ao Brasil, transformou-se em um laboratório criativo sob o olhar da marca. Foi ali que Marina Ruy Barbosa e a número 1 do mundo descobriram uma sinergia inesperada: a possibilidade de traduzir a essência do tênis de Sabalenka em uma estética de moda sofisticada, selada pelo toque de ouro característico da Stella Artois Pure Gold. Desenhadas por Marina, as peças também recebem a assinatura de Sabalenka de uma forma surpreendente e autêntica: a tenista utilizou seus icônicos forehands para estampar os tecidos usando bolas de tênis mergulhadas em pigmentos dourados, transpondo a energia vibrante das suas partidas diretamente para o design sofisticado da marca. A coleção é uma edição especial limitada, desenvolvida para presentear parceiros da marca. E a gente fica com água na boca porque a coleção ficou linda.

A L’Occitane au Brésil apresenta a Deo Colônia Capim-Limão Divulgação

Edição limitada

A L’Occitane au Brésil apresenta a Deo Colônia Capim-Limão Tangerina, edição limitada criada para traduzir o frescor, a energia e as cores do verão brasileiro. Pensada para dias quentes e rotinas dinâmicas, a fragrância combina o toque cítrico e revigorante do Capim-Limão à vivacidade frutada da Tangerina, resultando em uma fragrância leve, envolvente e cheia de energia. Da família Cítrico Verde, Capim-Limão Tangerina reúne notas de Limão Siciliano, Mandarina e Toranja no topo, garantindo impacto imediato. No corpo, Jasmim Pétala, Litsea Cubeba e Noz Moscada trazem suavidade e um toque especial. O fundo de Sândalo, Cedro e Musk equilibra a criação. Esta é uma das linhas mais vendidas da marca.

Longines apresenta uma edição especial Divulgação

Master Collection

A Longines apresenta uma edição especial da sua icônica Master Collection para celebrar o Ano do Cavalo, reafirmando a filosofia da marca de unir elegância atemporal, herança cultural e inovação técnica. Criado como tributo ao novo ano lunar e à relação duradoura da Maison com o mundo equestre, o modelo traduz em forma relojoeira os valores de impulso, renovação, liberdade e coragem simbolizados pelo cavalo. Desenvolvida em colaboração com o Museu de Arte Peon, na China, a edição incorpora no rotor dourado do movimento automático a gravação meticulosa do motivo da célebre pintura "Cavalo a galope", de Peon Xu, um dos mais renomados pintores chineses modernos. A cada movimento do pulso, a figura do cavalo parece avançar com energia e fluidez, evocando a força vital e o dinamismo associados tanto ao Ano do Cavalo quanto à própria identidade da Longines. Com mostrador vermelho gradiente de forte impacto visual, o Longines Master Collection Year of the Horse é limitado a 2.026 peças em todo o mundo.

