A Riachuelo, em sua missão de valorizar marcas e artistas brasileiros lança sua primeira collab de 2026. Desenvolvida com a Triya, referência em moda praia autoral e conhecida por suas cores vibrantes e estampas exclusivas, a novidade marca o reencontro das duas marcas, 11 anos após a primeira parceria, em uma coleção que celebra a estação mais quente do ano, traz cor e convida a viver o período com leveza, energia e personalidade. Com peças femininas, infantil, beachwear, acessórios e moda casa, a colaboração une as principais forças de cada marca. O resultado é uma coleção que traduz o espírito tropical brasileiro da estação mais aguardada do ano, para viver o melhor do verão. São quatro famílias: Cereja, Bandana; Solar e Radiante (Animal Print).



Recente linha de relógios resistentes a impactos da G-Shock Divulgação

Hora certa

A Casio anuncia a mais recente adição à linha de relógios resistentes a impactos da G-Shock, marca de relógios de resistência absoluta: o MTG-B4000, modelo que redefine a estética masculina ao unir tecnologia de ponta e design sofisticado. Parte da consagrada coleção MT-G, o lançamento se destaca por sua construção inovadora, que aproveita ao máximo as propriedades do metal e da resina, entregando robustez e estilo em igual medida. O diferencial está em sua estrutura distinta, desenvolvida por meio de um processo colaborativo entre designers humanos e tecnologia de IA generativa utilizada como ferramenta criativa para explorar novas possibilidades de design, realizando simulações de carga com base em décadas de dados acumulados pela G-SHOCK. A partir dessas análises, foram sugeridas igurações estruturais ideais, refinadas posteriormente por artesãos especializados, resultando em uma estética única e não convencional.

Maria Filó fez parceria exclusiva com o Rio Open Divulgação

Tênis

Maria Filó fez parceria exclusiva com o Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul. O campeonato estreia sua primeira collab com uma marca de moda brasileira, em uma união que traduz a alma carioca, dentro e fora das quadras. O resultado é o conjunto de duas bolsas e um lenço, peças que equilibram estilo e funcionalidade. As bolsas chegam em dois modelos, o primeiro confeccionado em couro e camurça, que conta com uma capa removível para acomodar a raquete. O recurso permite que o item, além de sua sofisticação, se transforme em uma peça versátil, ideal para transitar entre a rotina e os momentos de treino e lazer. A segunda versão, em lona, aposta em uma estética mais leve e descontraída, sem abrir mão da praticidade e do conforto, facilitando o transporte dos acessórios com elegância descomplicada. A coleção é complementada por um lenço exclusivo, que aparece como uma peça-chave atemporal. O acessório traz um ícone da Maria Filó, a estampa Paisley, revisitado de forma lúdica com a inclusão de uma mini raquete de tênis e ponteiras que dão o toque final de charme. As peças poderão ser encontradas na pop-up store exclusiva da marca, no complexo do torneio, entre 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.