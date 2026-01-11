Època de promoções

Janeiro é época de promoções e a Breton, marca de móveis com design autoral de alto padrão, apresenta uma seleção especial de peças voltadas tanto aos espaços externos da casa quanto às áreas internas. A curadoria reúne móveis que aliam conforto, elegância e funcionalidade, desenvolvidos para valorizar varandas, jardins e áreas de lazer com a mesma excelência que define a marca. Sofás, mesas de jantar, cadeiras, poltronas etc. Enfim, uma ótima oportunidade de renovar a casa.

De dar água na boca

Egeo, a marca do Boticário com fragrâncias divertidas, apresenta o Egeo Dolce Illusion, um lançamento com a tecnologia Smell The Taste™, utilizada pela primeira vez na perfumaria mundial. A novidade, que traduz sabor em sensações olfativas, permite “sentir o gosto” do marshmallow tostado e do dulçor caramelizado por meio do aroma, inaugura uma nova era para o olfativo gourmand no Brasil. A tecnologia patenteada da casa de fragrância DSM-Firmenich, da água na boca ao transformar sabores em sensações olfativas, permitindo “sentir o gosto” do marshmallow, do caramelizado e da groselha gelada apenas pelo aroma. Idealizada pelo perfumista Frank Voelkl, responsável pela versão original de Egeo Dolce, Dolce Illusion foi cocriada com um grupo de Egeo Lovers da Gen Z, resultando em uma interpretação olfativa única, multifacetada e atual. Esse movimento se conecta à ascensão do neogourmand, uma nova geração de fragrâncias doces que se afastam do açúcar excessivo para explorar contrastes e texturas.

Mormaço

A Foxton lançou sua coleção de alto verão 26, intitulada Mormaço. A linha propõe um olhar sobre o verão não como um período de pausa, mas como um estímulo ao movimento e à criatividade. A coleção prioriza a elegância descomplicada, característica do balneário carioca, adaptada para transitar em diferentes regiões do país. É a expressão de um verão que inspira pelo agito e transforma a temperatura em sensibilidade. A proposta é mostrar que, mesmo em sua máxima intensidade, o calor não nos paralisa, pelo contrário, abre os olhos para novas possibilidades. A coleção fala sobre conforto e usa tecidos naturais, com ênfase no linho. A cartela de cores apresenta novidades, incluindo a introdução do azul médio na família Lumiar, além de tons de rosa claro e variações de branco em clássicos renovados como o Short Puro Linho Píer.de móvei

