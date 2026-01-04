Com o forte calor, mais do que nunca é preciso usar o protetor solar, e o que não falta são novidades sobre o produto, no mercado. A pele oleosa é muito comum entre os brasileiros e pode causar bastante incômodo na aparência, principalmente no verão. Nessa época, para tentar manter o equilíbrio natural da pele, as glândulas sebáceas ficam mais ativas e produzem ainda mais oleosidade. Esse quadro costuma piorar nos períodos mais quentes. Um hábito comum que pode piorar a oleosidade é lavar o rosto muitas vezes ao dia. Apesar de parecer uma boa solução, o excesso de limpeza remove os óleos naturais da pele e enfraquece a barreira cutânea. Pensando nas peles oleosas a Helioderm Dermocosméticos lançou os protetores solares facial e corporal com oil free, que oferecem textura leve, rápida absorção e efeito matte.

Amir Slama se associou a Jade Picon em uma coleção que dialoga com design autoral Divulgação

collab

Do encontro entre um dos nomes mais emblemáticos da moda brasileira e uma das personalidades mais influentes de sua geração surge uma parceria que traduz estilo, identidade e força de imagem. Amir Slama se associou a Jade Picon em uma coleção que dialoga com design autoral, comportamento e presença cultural. A coleção propõe uma leitura contemporânea do repertório criativo de Amir, interpretada a partir do olhar e da vivência de Jade. Os modelos buscam traduzir a sensualidade da criadora, por meio de modelagens desenvolvidas para a coleção. Com estamparia exclusiva, pensada a partir da obra O Nascimento de Vênus, de Botticelli, a coleção surge em tons de verde, com pinceladas que remetem ao tie-dye. Toda a linha utiliza tecidos mais leves e texturas de tricô e laise. O resultado são peças pensadas para impacto visual, versatilidade e desejo.

Milon, marca de vestuário infantil com inspiração europeia Divulgação

infantil

Com a chegada do verão, aumentam as buscas por roupas mais leves para as crianças, porém, sem perder o estilo, porque elas estão cada vez mais dentro da moda. Para atender a essa demanda, a Milon, marca de vestuário infantil com inspiração europeia, apresenta opções do tamanho recém-nascido até o 14, clássicas e atemporais para aproveitar todos os momentos dos pequenos nas férias, com conforto e estilo. A cartela de cores é eclética, começa com o frescor do branco e apresenta o azul, rosa, off white, amarelo, vermelho, laranja e várias estampas exclusivas. Destaque para os vestidos de alcinhas, mais soltinhos, que garantem a leveza nas peças para que a criança brinque à vontade. Já o conjuntinho é composto por uma regata com alça de babados, um detalhe que torna a combinação mais delicada, além do laço da saia. Para os meninos, bermudas, camisetas e camisas de manga curta para atender desde os momentos mais descontraídos até os mais formais.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.