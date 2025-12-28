Origem

Depois de marcar gerações como referência em meias, cuecas e moda íntima, a Lupo inova e lança seu primeiro modelo de tênis casual. Denominado "Origem"o tênis tem cabedal em knit, tecnologia que remete à forma de construção das meias. Num primeiro momento, o Origem será disponibilizado em 100 lojas selecionadas em todos os estados do Brasil. O tênis é exclusivamente para o uso casual, pensado num design fashion para compor as produções do dia a dia. O modelo chega em quatro cores (Grafite, Cinza, Havana e Preto), com numeração do 35 ao 43, unindo versatilidade, conforto e estilo para o dia a dia.

Leveza

A Cartago, marca de calçados do segmento casual, lançou sua campanha de final de ano “A Leveza de Caminhar Juntos” que enfatiza a importância dos momentos de convivência, como viagens, descanso e celebrações. A campanha destaca as relações e mostra que a marca entrega um produto que oferece conforto. A Cartago apresentou dois novos modelos: o Milão Plus Dedo e o Malta VII Dedo. Ambos reforçam a proposta da marca de unir conforto, estilo e personalidade em cada produto. O Milão Plus Dedo estreia como uma extensão da linha, acompanhando a versão slide já conhecida pelo público. Já o Malta VII Dedo chega à sua sétima edição com uma série de melhorias, incluindo novo cabedal e palmilha massageadora, desenvolvidos para oferecer ainda mais conforto ao consumidor.

Mesas

A Coleção Merge marca a estreia da designer Marina Kurten Moreira no universo das mesas de jantar, de centro e laterais. Um exercício de convergência entre opostos, o artesanal e o industrial. Em inglês, merge significa fundir, unir, misturar, mas seu verdadeiro sentido está no intervalo entre as partes. É no instante da transição, quando um elemento começa a se tornar outro, que nasce o equilíbrio que a coleção expressa. Fiel à sua linguagem autoral, Marina explora geometrias puras e movimentos circulares que desafiam a rigidez do desenho. A designer aprofunda sua investigação sobre contrastes táteis e visuais. O latão martelado se funde ao aço, e a laca é aplicada sobre as superfícies metálicas, criando composições que exploram brilho, textura e densidade.

