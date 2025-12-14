A Farm Rio e a Fábula se uniram para criar a Farm Futura, uma nova linha desenhada para meninas de 8 a 14 anos que estão crescendo, se transformando e começando a fazer suas próprias escolhas. A marca nasce como resposta ao comportamento dessa geração: meninas que já não se identificam com a moda infantil da Fábula, mas que ainda não se veem nas peças adultas da Farm. É um novo olhar para essa fase de descobertas. A proposta é criar um elo entre a infância e a vida adulta com peças que respeitam o tempo de cada menina e fortalecem a autoestima, autenticidade e liberdade de ser. As modelagens foram pensadas para essa fase: confortáveis, com alças reguláveis, tecidos leves, com movimento e ajustadas ao corpo que está crescendo, sem antecipar etapas. A etiqueta traz apenas a florzinha da Fábula e o tamanho, sem o nome escrito, um gesto simbólico para meninas que não querem rótulos, e sim espaço para expressarem quem são.

Natal deles

A campanha de Natal da Foxton se inspirou no clássico de Sheakespeare “Sonhos de uma noite de verão”, e mergulhou no imaginário afetivo do brasileiro e nas emoções que cercam os rituais de fim de ano. Com destaque para o linho – seu carro-chefe e DNA da marca – que agora chega com novas cores e modelagens, e propõe uma estética que conecta comemoração, memória afetiva e a atmosfera tropical característica do período. Tudo para atender a demanda do mercado de moda masculina que pede por matérias-primas frescas, naturais, confortáveis. A coleção inclui ainda a camisa Laise Local, a camisa Vena e modelos listrados que reforçam o clima do verão, como a Tricot Listra Viena, a bata Listra Maresia e a camisa Listra Maresia.

Mar e pedra

Piazza apresenta a coleção verão 26 intitulada O Mar de Carrara, uma síntese da estética elegante e contemporânea que define a marca. Inspirada na paisagem italiana onde a força da natureza encontra a sofisticação da arte, a coleção traduz essa dualidade ao combinar a leveza do mar à solidez do mármore. Nos calçados, o conceito aparece em linhas arquitetônicas e recortes precisos que evocam as curvas do mármore de Carrara. Entre os destaques estão a Anabela Artemísia, que combina estrutura e elegância com fluidez, e a Sandália Giada, inspirada no brilho das pérolas escondidas nas conchas do mar. O broche-símbolo da Piazza surge em nova interpretação, trabalhado em couro premium e cristais, reforçando o caráter sofisticado da coleção.

