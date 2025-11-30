Assine
Isabela Teixeira da costa
Lá e Cá

Happy Holidays

Repórter
30/11/2025 02:00

Montblanc dá o tom para celebrações repletas de significado - (crédito: Charlie Gray/divulgação)
Inspirada pela alegria genuína e pelo calor das conexões verdadeiras, a Montblanc dá o tom para celebrações repletas de significado. Em meio a enfeites cintilantes e uma atmosfera acolhedora de inspiração vintage, a campanha Happy Holidays convida a compartilhar momentos especiais ao lado de quem amamos. A seleção de produtos foi pensada para transformar cada presente em uma homenagem ao encanto, à generosidade e à beleza desta época do ano. Destaque para a coleção Extreme 3.0 em vários tipos de couro, e com cartela de cores clássicas e elegantes. Mochila, Sling Bag, bolsa tiracolo compacta, a bolsa Mini Crossbody Sartorial, pasta fina para documentos Sartorial e muito mais.

O Boticário lançou Hadiya, nova marca de perfumaria
Hadiya

O universo da perfumaria árabe, reconhecido por sua opulência, intensidade e sofisticação, ganha um novo protagonista. O Boticário lançou Hadiya, nova marca de perfumaria prestige que une a essência da tradição olfativa árabe à expertise da sua perfumaria. Nos últimos anos, a perfumaria árabe tem conquistado cada vez mais espaço no cenário internacional, segundo o Google Trends, a busca por perfumes árabes cresceu 24 vezes nos últimos dois anos, consolidando a categoria como uma das mais desejadas da alta perfumaria contemporânea. Criada por Alexandra Monet e Adilson Rato, perfumistas da DSM-Firmenich, Hadiya é um eau de parfum com concentração elevada e extra long lasting de até 12 horas, com a força do oud assam, o “ouro líquido da perfumaria”, encontra a sensualidade das rosas damascenas e centifolia, e ainda patchouli e âmbar. O resultado é um floral que agrada e pode ser usado pelos públicos feminino e masculino.

Omega apresenta a 4ª geração do Planet Ocean
Oceano

A Omega apresenta a 4ª geração do Planet Ocean. A renovação da coleção, 20 anos após o lançamento da primeira unidade, trás sete modelos, incluindo três caixas de relógio diferentes e várias opções de pulseiras e braceletes. Mudanças perceptíveis na arquitetura da caixa e do bracelete e atualizações técnicas garantem desempenho e qualidade em alto nível. Mas a coleção permanece com seu DNA e mantém muitos elementos que a tornaram um ícone no universo dos relógios de mergulho.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

