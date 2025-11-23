Peças assinadas por grandes nomes do design brasileiro e internacional se destacam como protagonistas na arte de receber com elegância nas celebrações de fim de ano. Pensando em funcionalidade, versatilidade e sofisticação, a St. James, que há quase 50 anos desenvolve de forma artesanal objetos para servir, decorar e presentear, lançou uma coleção de bandejas que combinam materiais nobres, acabamentos refinados e design autoral, unindo tradição e contemporaneidade com a qualidade impecável que define a marca. Entre os best-sellers é a bandeja Madeleine Classique. Outros hits da St. James são as bandejas Veneza, Coração, Rapunzel Outdoor – assinada pelo designer Matteo Cibic –, Float e Poiesis – ambas criadas pelo arquiteto Arthur Guimarães e muito mais.mar, jantares especiais ou encontros com amigos.



Moda praia com conforto e estilo Hick Duarte/divulgação

Biquíni

Há sete anos no mercado, a Marca de Biquíni entende o beachwear de uma forma particular: as peças são pensadas como extensão do corpo e da personalidade da mulher, e assim têm como propósito de oferecer peças de moda praia com conforto e estilo, que abracem a silhueta. O nome da marca não surgiu por acaso – ele carrega diferentes significados, desde a marquinha deixada pelo sol até as marcas que o tempo e a história de cada mulher registram em seus corpos. Ela acaba de lançar a estampa Festejo, apostando em cores vivas contrastantes, que pintam um padrão gráfico de quadrados de diferentes dimensões. O contraste dos tons e a assimetria das formas dão movimento visual às peças, a cara do verão. A modelagem das peças traz decotes e tops transpassados ou com amarrações, possibilitando usar uma mesma peça de várias formas. As calcinhas vão desde hotpants até modelos menores, mais cavados, com amarrações laterais ou não.

Versão cápsula das coleções desfiladas em Paris Divulgação

Esporte chique

Novamente, a Lacoste traz ao Brasil uma versão cápsula das coleções desfiladas em Paris. Desta vez, a coleção Fall Winter 2025.Nesta linha, a diretora-criativa global Pelagia Kolotouros uniu sofisticação, performance e a herança de estilo da Lacoste com desenvoltura, com olhar artístico e visão de marca já consolidados, para oferecer uma nova leitura da elegância esportiva atual. Intitulado de “An Invitation”, o desfile foi na quadra de saibro de Roland-Garros. Silhuetas limpas, gráficas e contemporâneas fluem sem esforço das inspirações esportivas para o dinamismo social da década de 1930, período em que René Lacoste convivia com criativos, atletas, atores, magnatas e grandes nomes da moda. A coleção é um convite da marca para aqueles que moldam a cultura contemporânea ocupem seus lugares à mesa.

