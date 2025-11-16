Maria Filó se uniu à Linus – marca sustentável, criadora da primeira sandália de plástico vegana nacional – para uma collab inédita que combinou moda e lifestyle em uma edição especial de sandálias. A parceria deu vida a três modelos exclusivos, que recebem as estampas icônicas da Maria Filó, entre elas, a paisley, um clássico visual da marca carioca. A coleção reforça a essência boho da marca. O desenvolvimento da collab buscou ainda valorizar processos produtivos mais eficientes, reduzir o desperdício de matéria-prima, além de trazer informações de rastreabilidade tanto para o consumidor final quanto para os parceiros. A coleção tem edição limitada, com venda exclusiva nos canais da Maria Filó e da Linus.

Converse e Coca-Cola se uniram em uma parceria para lançar uma edição especial do Chuck 70 HI, que celebra a autenticidade e a força de duas marcas globais. O modelo, que já atravessou gerações como símbolo de expressão individual, ganhou um olhar renovado com detalhes inspirados no universo da Coca-Cola. O cabedal em couro premium vermelho vibrante remete à clássica lata do refrigerante, enquanto a sola evoca o tom inconfundível das garrafas de vidro vintage. O acabamento dos ilhoses lembra tampinhas de garrafa, adicionando um toque exclusivo à silhueta. Outro destaque fica por conta do patch lateral: pela primeira vez desde 1934, o nome Taylor não aparece. No lugar, um espaço em branco para que cada pessoa assine o próprio “Chuck”, reforçando a ideia de que todos podem

deixar sua marca no tênis favorito.

A Skechers, referência mundial em conforto, inovação e lifestyle, apresenta ao Brasil o Skechers Cozy Fit Slip-Ins, novo modelo que une design moderno acolchoado e tecnologias exclusivas que oferecem ajuste macio, amortecimento e conforto sem esforço. Esse lançamento marca a expansão da linha Skechers Slip-ins® no país, reconhecida pela praticidade de calçar o tênis de modo completo sem usar as mãos ou precisar abaixar — agora com uma proposta ainda mais macia e elegante, disponível em diversas cores para todos os estilos. Os novos modelos foram projetados com cabedal acolchoado em tecido Skechers Cozy Fit, sobreposições sintéticas e acabamento premium, com o objetivo de oferecer ao usuário o conforto de uma “jaqueta puffer”, pois envolvem os pés em uma sensação de leveza e aconchego.

