A Le Lis apresenta a nova coleção, “Réveillon”, lançada na última terça-feira, marcando o início da temporada de festas, viagens e confraternizações. Bem versátil, a coleção traz rendas e vestidos para festa, com uma paleta de cores que gira em torno do vermelho, azul e branco, exaltando a feminilidade em todas as suas formas, dos momentos entre amigas ao glamour de uma noite de festa. Inspirada no brilho das celebrações e no desejo de recomeço que acompanha o fim de ano, a coleção reforça o DNA da marca: feminino, elegante e atemporal.

Savage Roads, inspirada em viagens, estrada e liberdade divulgação

Liberdade e elegância

O verão 2026 promete renovar o guarda-roupa com estilo, conforto e autenticidade. A TXC apresenta duas coleções que traduzem esse espírito: Savage Roads, inspirada em viagens, estrada e liberdade; e Celebre, pensada para o Réveillon e todos os momentos que cercam a virada do ano. A Savage Roads combina peças de denim em saias longas e curtas, camisas estruturadas e jaquetas leves com chapéus, botas de couro e franjas, criando um estilo moderno, urbano e casual chic. Para os homens, camisas de linho, calças dobradas e sandálias em tons neutros garantem conforto sem abrir mão da sofisticação. Para quem está num clima mais praiano, com o frescor do verão e a sofisticação das festas de fim de ano, a coleção Celebre traduz o espírito das celebrações. Tons claros, texturas suaves e detalhes delicados refletem a pureza de novos começos e o brilho de dias melhores. Vestidos fluidos, saias godê, tops versáteis e peças confortáveis permitem composições elegantes para brindes à beira-mar, jantares especiais ou encontros com amigos.



Luiza Barcelos e Thássia Naves lançam a coleção Leca Novo/Erik França/divulgação

Collab

Luiza Barcelos e Thássia Naves lançam a coleção “Momentos” que criaram em parceria. Inspirada na ideia de que certos encontros permanecem e se transformam em estilo, a collab celebra a parceria criativa de quase duas décadas entre a marca e a influencer, uma história de afinidade, autenticidade e conexão genuína com o universo feminino. Para Luiza Barcelos, diretora-criativa da marca, “a coleção ‘Momentos’ reflete o carinho e o afeto de uma relação que vai além da moda. É uma troca inspiradora, que sempre nos oxigena e nos faz revisitar nossa essência.”

