Neta de Antônio Ogliari, fundador da Atlântica Cama e Banho, Ana Júlia Ogliari vive o universo da empresa desde pequena e desde os 15 anos cumpre rotina semanal por lá, conhecendo todo o processo criativo. Agora, com 18 anos, especializou-se em design gráfico e lança sua primeira linha de produtos. Com design autoral, Ana Júlia assina a coleção de Toalhas de Praia Encontros com inspiração na sutileza dos movimentos da natureza: a marés, a brisa, as ondas, os pássaros. A proposta é inspirar as pessoas a uma pausa consciente, para que se conectem mais ao presente e vivenciem esses encontros. São quatro modelos de toalhas de praia com alusão ao mar, à terra, à flora e aos próprios instintos. Yaguareté (onça-pintada), Oceânica, Marés e Flora.

Chuck Taylor All Star Lift Divulgação

Bow Studded

Ousado e delicado, romântico e punk, assim é a coleção-cápsula que une espírito rock'n'roll com detalhes delicados numa linguagem de estilo sintonizada com a geração Z. A silhueta Chuck Taylor é, sem dúvidas, uma das mais icônicas no universo dos sneakers. Explora o contraste (o romântico e o punk, o delicado e o ousado) para criar uma estética singular. Com laços de cetim intercalados com spikes os modelos reinterpretam silhuetas icônicas como o Chuck Taylor All Star Lift, o XX-Hi e o Chuck 70, combinando atitude rock’n’roll e detalhes sutis que trazem frescor e feminilidade à linha. O cabedal é de lona premium garantindo a durabilidade característica da Converse, com costuras reforçadas para melhor ajuste e, assim, mais conforto na hora de usar.

Thati Amorim Divulgação

Coleção festa

Celebrando a chegada da temporada festiva, a Dress To apresenta a nova edição da linha Thati Amorim, coleção exclusiva criada pela CEO e diretora-criativa da marca. Com edição limitada a coleção reafirma o DNA da marca com o olhar autoral de Thati, unindo a sofisticação atemporal à leitura contemporânea das tendências, em peças pensadas para vestir momentos marcantes com autenticidade e personalidade. Fluidez, elegância e construções que valorizam a liberdade natural da mulher.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.