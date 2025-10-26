Elixir facial

A empresária e cosmetóloga Roseli Siqueira, referência em tratamentos e produtos naturais, se uniu à apresentadora e empresária Isabella Fiorentino para o lançamento do Fiore, uma fórmula inovadora que combina ativos vegetais de alta performance cultivados de forma sustentável em alguns dos ambientes mais extremos do planeta. Formulado com óleos exóticos além de vitaminas do complexo B e E, foi criado para todos os tipos de peles. Sua fórmula biotecnológica natural revitaliza, acalma, fortalece e restaura a pele, indicada para uso completo no rosto, pescoço e colo, com massagem suave até total absorção.

Coleção de joias, composta por 37 peças entre colares, pulseiras, brincos, anéis e pingentes Divulgação

Joias autorais

A estilista e empresária Nidia Duek apresenta oficialmente sua primeira coleção de joias, composta por 37 peças entre colares, pulseiras, brincos, anéis e pingentes. O lançamento marca uma nova fase na trajetória da criadora, que foi sócia e diretora-criativa da Fórum e da Triton e, nos anos 2000, comandou a marca homônima de moda festa. Inspirada pelo tema da fecundação, a coleção tem origem em um exercício criativo iniciado em 2007 e que, ao longo dos anos, ganhou forma e unidade estética. As peças combinam prata, ouro amarelo 24k, ouro rosé e pedras como ametista, ônix e água-marinha, explorando volumes orgânicos e contrastes de cores.

A Alcaçuz e o Instituto Tidelli se uniram para criar uma coleção exclusiva de acessórios de moda Divulgação

Design consciente

A Alcaçuz e o Instituto Tidelli se uniram para criar uma coleção exclusiva de acessórios de moda que une estilo, sustentabilidade e impacto social. A parceria transforma excedentes de materiais do mobiliário em peças únicas, cheias de propósito e significado. O projeto nasceu do diálogo entre dois universos criativos: o olhar autoral e contemporâneo da Alcaçuz e a expertise da Tidelli em design, tecnologia e no uso de cordas náuticas e tecidos de alta performance. A partir do reaproveitamento de sobras da produção moveleira, surgiram sandálias, cintos, penduradores de celular e alças para bolsas. Os acessórios expressam elegância, consciência ambiental e autenticidade. Mais do que uma coleção, a iniciativa reflete o propósito compartilhado de ambas as marcas em promover a economia circular, valorizar o trabalho manual e estimular um novo olhar sobre o luxo: aquele que respeita o tempo, as pessoas e o planeta.

